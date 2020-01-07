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ABD İran Dışişleri Bakanı Zarif'e vize vermedi

İran Dışişleri Bakanı Zarif, New York'taki BM toplantısına katılmak için ABD'ye vize başvurusu yaptığını ancak vize alamadığını açıkladı.

AA | 07.01.2020 - 14:51..
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İranlı Kudüs Gücü Generali Kasım Süleyman'ın öldürülmesinin ardından başlayan ABD-İran gerilimi tırmanmaya devam ediyor.

Karşılıklı sert açıklamalar ve tehditler art arda gelirken, ABD yönetimi New York'ta BM toplantısında konuşma yapacak olan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'e vize vermedi.

BASIN TOPLANTISINDA AÇIKLADI

Zarif, eski Afganistan Cumhurbaşkanı Hamid Karzai, Umman Dışişleri Bakanı Yusuf bin Alevi ve bazı yabancı ülkele temsilcilerinin katılımıyla başkent Tahran'da düzenlenen "Tahran Diyaloğu: 23. Uluslararası Körfez Konferansı" sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İranlı komutan Kasım Süleymani'nin Irak'ta ABD tarafından öldürülmesinin ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantısında konuşma yapmak üzere ABD'ye vize başvurusunda bulunduğunu belirten Zarif, ancak başvurusunun kabul edilmediğini açıkladı.

''YANLIŞ YAPIYORLAR''

New York'taki BM toplantısına katılmanın ABD'nin eylemlerini anlatmak için bir fırsat olduğunu ifade eden Zarif, toplantının çok önceden kararlaştırıldığına işaret etti. Zarif, "New York'taki toplantı Süleymani'nin öldürülmesinin ardından gündeme gelmedi. Vize talebimiz haftalar öncesinden ulaştı. ABD 'zaman yetersizliği nedeniyle vermedik' diyemez. Vermek için yeterli zamanları vardı fakat onların vahşetini ABD halkına anlatacak birisinin gelişini engellemek için reddettiler. Yanlış yapıyorlar çünkü dünya New York'tan ibaret değildir." ifadelerini kullandı.

''NEYDEN KORKUYORLAR?''

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun yanlış analiz ve raporlarla ülkesini tuzağa düşürdüğünü savunan Zarif: "ABD neyden korkuyor? Bana vize verilmemesi ABD yönetimi ve Trump hükümetinin iflası demektir. Pompeo, kişisel kini nedeniyle ABD'nin Batı Asya'daki sonunun başlangıcına yol açtı." dedi.

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