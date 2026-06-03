ABD: İran’ın Kuveyt’teki ABD güçlerine yönelik ikinci iHA saldırısı engellendi

Orta Doğu’da ABD ile İran arasındaki gerilim yeni bir boyut kazanırken, Kuveyt’teki ABD askeri unsurlarına yönelik ikinci bir saldırı girişiminin yaşandığı duyuruldu.

ABD Merkez Komutanlığı, İran kaynaklı olduğu belirtilen çok sayıda İHA’nın hava savunma sistemlerince düşürüldüğünü açıklarken, bölgede alarm seviyesinin yükseldiği ve Kuveyt’te sirenlerin yeniden devreye girdiği bildirildi.

CENTCOM: TÜM İHA’LAR ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, İran’ın Kuveyt’te bulunan ABD güçlerini hedef alan ikinci bir İHA saldırı dalgası başlattığı ifade edildi. Açıklamada, saldırının ABD’ye ait hava savunma sistemleri tarafından başarıyla karşılandığı belirtilerek, "Çok sayıda İHA etkisiz hale getirildi, hiçbir ABD askeri personeli yaralanmadı ve hiçbir askeri ekipman zarar görmedi" denildi.

CENTCOM, bölgedeki Amerikan birliklerinin güvenliğinin sağlanması amacıyla gerekli tüm savunma tedbirlerinin sürdürüldüğünü vurguladı.

KUVEYT'TE SİRENLER İKİNCİ KEZ ÇALDI

Saldırı girişimi nedeniyle Kuveyt’te gün içerisinde ikinci kez alarm verildi. Ülkenin resmi haber ajansı KUNA, güvenlik önlemleri kapsamında sirenlerin yeniden devreye sokulduğunu aktarırken, halkın olası risklere karşı dikkatli olması yönünde uyarılar yapıldı.

Kuveyt ordusu da günün erken saatlerinde yaptığı açıklamada, ülkenin yeni füze ve İHA tehditleriyle karşı karşıya kaldığını belirterek hava savunma unsurlarının aktif hale getirildiğini duyurmuştu.

İLK SALDIRI GİRİŞİMİ DE BAŞARISIZ OLMUŞTU

CENTCOM tarafından daha önce yapılan açıklamada da İran’ın Kuveyt’teki ABD hedeflerine yönelik ilk saldırı girişiminin başarısız olduğu bildirilmişti. Amerikan savunma sistemlerinin söz konusu saldırıda da devreye girdiği ve tehditlerin etkisiz hale getirildiği kaydedilmişti.

İkinci saldırı dalgasının ardından Kuveyt makamlarından saldırının ayrıntılarına ilişkin kapsamlı bir değerlendirme yapılmazken, güvenlik güçlerinin ülke genelinde teyakkuz seviyesini artırdığı ifade edildi.

BÖLGEDE GERİLİM TIRMANIYOR

ABD ile İran arasında son dönemde karşılıklı saldırılar ve sert açıklamalarla yükselen gerilim, Körfez bölgesindeki güvenlik endişelerini daha da artırıyor. Kuveyt’teki son gelişmeler, çatışma riskinin yalnızca iki ülkeyle sınırlı kalmayıp bölgedeki askeri üsler ve müttefik ülkeleri de etkileyebileceğine yönelik kaygıları güçlendirdi.

Uzmanlar, taraflar arasındaki askeri hareketliliğin sürmesi halinde Körfez’de yeni güvenlik krizlerinin yaşanabileceğine dikkat çekerken, uluslararası toplumdan tansiyonun düşürülmesine yönelik diplomatik çağrılar gelmeye devam ediyor.