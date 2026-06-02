ABD, İran'ın nükleer programla ilgili müzakereyi kabul ettiğini öne sürdü

Orta Doğu'daki savaşta sona doğru...

Bitti, bitecek derken ABD ile İran arasındaki karşılıklı teklifler ve taslak savaşlarında yeni perde açıldı.

28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattıkları savaş, ilan edilen ateşkesin ardından belirsizliğini koruyor.

Tıkanan görüşmeler, farklı açıklamalar derken enerji ve ekonomi piyasaları da belirsizliği fiyatlamayı sürdürüyor.

Savaştan önce 65 dolar bandında olan brent petrol, bugün itibarıyla 86 dolara kadar gerilemiş durumda.

Savaşın en ateşli anlarında 120 dolara dayanan brent petrolün ateşi, gelen olumlu sinyallerle sönmeye başladı.

ATEŞKESİ ÖNÜNDEKİ EN BÜYÜK ENGELLERDEN BİRİ: LÜBNAN'A SALDIRILAR

İran yönetimi, ateşkes anlaşmasına Lübnan'ın da dahil olduğunu savunarak İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını ateşkes ihlali saymış ve iletişim kanallarını dondurmuştu.

İsrail ile Lübnan arasında varılan mutabakata rağmen saldırılarını sürdüren İsrail, ABD ile İran arasındaki görüşmeleri de tıkıyor.

İRAN'IN NÜKLEER KONUSUNU MÜZAKEREYE AÇACAĞI İDDİASI

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, İran'ın, nükleer program konusunun bazı yönlerini müzakere etmeyi kabul ettiğini duyurdu.

TRUMP "GELECEK HAFTA ANLAŞMAYA VARILABİLİR" DEMİŞTİ

ABC News'e konuşan Trump, İran ile müzakerelerde 'ufak bir aksaklık olduğunu ancak bu durumu hallettiğini' iddia etti.

Bu durumun 'İran'ın İsrail'in Lübnan'a saldırılarından hoşnut olmamasından' kaynaklandığına dikkati çeken Trump, yaptığı görüşmeler sonucu İsrail ve Hizbullah'ın birbirlerine saldırmamayı kabul ettiğini aktardı.

İran ile olası barış anlaşmasının 'askeri zaferden daha iyi' olacağını belirten Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılmasına ilişkin mutabakat zaptının 'gelecek hafta içinde tamamlanacağına ve anlaşmaya varılacağına' işaret etti.

Trump, 'bazı maddelerin dahil edilmesi için henüz İran ile anlaşmaya varmadığının' altını çizdi.