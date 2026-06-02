Kurultay davasında ifade veren Cemal Canpolat, Kılıçdaroğlu'nun ekibinde

Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yürütme Kurulu (MYK), kamuoyunda “mutlak butlan” olarak bilinen süreç sonrası yeni yapısıyla ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantının ardından parti içinde yapılan değişiklikler ve görev dağılımları kamuoyuna duyuruldu.

CHP’nin yeni Parti Sözcüsü Müslim Sarı, MYK’nın yeni yapısını açıklayarak partinin örgütlenme modelinde önemli değişikliklere gidildiğini belirtti.

“19 KİŞİLİK MERKEZ YÖNETİMİ OLUŞTURULDU”

Müslim Sarı, yeni yapılanmaya ilişkin yaptığı açıklamada, “CHP’nin hukuk tarafından belirlenmiş yetkili organları çalışmaya başladı. Genel başkanımızla birlikte 19 kişilik bir yapı oluşturduk” ifadelerini kullandı.

Sarı, ayrıca bazı alanlarda doğrudan genel başkana bağlı üç ana çalışma birimi kurulduğunu belirtti. Ekonomi politikaları, dış politika ile hukuk ve seçim işleri başlıklarının bu kapsamda ayrı bir yapı altında yürütüleceği aktarıldı.

İHRAÇ EDİLEN CEMAL CANPOLAT DA MYK'DA

Kurultay soruşturmasında yaptığı usulsüzlük çıkışı ve davada mutlak butlan lehine verdiği ifadeler nedeniyle partiden ihraç edilen Eski İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat’ın adı da Kılıçdaroğlu'nun MYK listesinde yer alıyor.

Şaibe iddialarıyla yargıya taşınan CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’na en çok delegeyi gönderen İstanbul’da, eski il başkanı Cemal Canpolat savcılığa ifade vermişti.

Canpolat, 2023’teki İstanbul İl Kongresi’nde delege seçimlerinde usulsüzlük yaşandığını öne sürmüştü.

CHP'nin şaibeli kurultayıyla ilgili Cemal Canpolat'ın verdiği ifade partiyi karıştırdı

"HIRSIZI SAVUNACAK HALİMİZ YOK"

Herkese eşit muamele yapılması gerektiğini söyleyen Canpolat, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Parti içinde kuralların dışına çıkan kim varsa devlet gereğini yapmalıdır. Hırsızı savunacak halimiz yok. Babamızın oğlu olsa bile savunamayız. Ülkenin arınması gerekiyor."

"BELGE YOK AMA DEVLETİN GÜCÜ YETER"

Savcılıkta mağdur sıfatıyla ifade veren Canpolat, belgelerinin olmadığını ancak yaşanan hareketlilikten usulsüzlükleri net biçimde gördüğünü savunmuştu:

"Bir günde her şey değişti. Devletin gücü, seçim dönemi kimin işe alındığını, kimlerin yakınlarının kadrolara doldurulduğunu ortaya çıkarmaya yeter."

CHP’NİN YENİ MERKEZ YÜRÜTME KURULU

Parti tarafından açıklanan yeni MYK listesi şu şekilde oluştu:

Genel Sekreter: Rıfat Nalbantoğlu

Yurt İçi Örgütlenme: Orhan Sarıbal

Parti Sözcüsü ve Yerel Yönetimler: Müslim Sarı

Yurt Dışı Örgütlenme: Semra Dinçer

Medya ve Halkla İlişkiler: Deniz Demir

Sağlık Politikaları: Prof. Dr. Ali Rıza Erbay

İş Dünyası ve İşveren Sendikaları: Cemal Canpolat

Sosyal Politikalar: Necdet Saraç

Eğitim Politikaları: Yıldırım Kaya

Gençlik Politikaları: Hasan Efe Uyar

Kültür ve Sanat Politikaları: Berhan Şimşek

Bilgi ve İletişim Teknolojileri: Devrim Barış Çelik

ARGE ve Üretim Politikaları: Ahmet Hakan Uyanık

Bölgesel Kalkınma: Nevaf Bilek

İşçi Sendikaları ve STK’lar: Adnan Demirci

Sanayi ve Ticaret Politikaları: Tahsin Tarhan

İnsan Hakları ve Aile: Gamze Akkuş İlgezdi

YENİ DÖNEMDE ÖRGÜTSEL YENİDEN YAPILANMA

CHP’de açıklanan yeni MYK ile birlikte parti yönetiminde daha merkezi ve tematik bir çalışma modeline geçildiği görülüyor. Açıklanan yapı, hem örgütlenme hem de politika üretim süreçlerinin yeniden şekillendiğine işaret ediyor.