Kılıçdaroğlu'nun MYK listesinde dikkat çeken isim: Gamze Akkuş İlgezdi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez Yürütme Kurulu (MYK), kamuoyunda “mutlak butlan” olarak anılan sürecin ardından yeni yapısıyla ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda parti yönetiminde yapılan düzenlemeler ele alınırken, yeni görev dağılımları da kamuoyuna açıklandı.

CHP’nin yeni Parti Sözcüsü Müslim Sarı, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, MYK’nın yeniden yapılandırıldığını ve örgütlenme modelinde dikkat çekici değişikliklere gidildiğini ifade etti.

19 KİŞİLİK YENİ MYK

Sarı, yeni döneme ilişkin değerlendirmesinde, “Hukuk tarafından belirlenmiş yetkili organlarımız çalışmaya başladı. Genel başkanımızla birlikte 19 kişilik bir yapı oluşturduk.” sözlerini kullandı.

Ayrıca Sarı, parti içinde üç temel çalışma alanının doğrudan genel başkana bağlı olarak yapılandırıldığını belirtti. Bu kapsamda ekonomi politikaları, dış politika ile hukuk ve seçim işleri başlıklarının ayrı birer birim olarak organize edildiği ve doğrudan merkezden yürütüleceği aktarıldı.

Kurultay davasında ifade veren Cemal Canpolat, Kılıçdaroğlu'nun ekibinde

EŞİ İSTİFA EDEN GAMZE AKKUŞ İLGEZDİ DE EKİPTE

Yeniden aday gösterilmemesi sonrası CHP’den istifa eden açıklayan Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin milletvekili eşi Gamze Akkuş ilgezdi de Kemal kılıçdaroğlu'nun MYK listesine girdi.

"KILIÇDAROĞLU'NA DESTEĞİM NEDENİYLE TASFİYE EDİLDİM"

Yeniden aday gösterilmeme nedeni olarak Kemal Kılıçdaroğlu'na olan yakınlığını gösteren Battal İlgezdi, "Kılıçdaroğlu’na destek verdiğim için tasfiye ediliyoruz.” ifadelerini kullanmıştı.

"KARARI ALAN İMAMOĞLU"

İmamoğlu'nun kendisiyle bir görüşme yaptığını ve aday gösterilmeyeceğini söylediğini aktaran İlgezdi, "Partimizin üst kurullarında karar alınmadan böylesi bir kararı tarafıma tebliğ etmeye İBB Başkanı'nın görev ve yetkisi yoktur." demişti.

İmamoğlu'yla ilgili sözlerine devam eden İlgezdi, "Bu kararı alacak kurul, MYK ve PM’dir. Buradan soruyorum herkese, İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu, şahsımla ilgili hangi görev ve yetki ile böyle bir karar veriyor ve partimizin üst kurullarının karar alma yetkisini hangi hakla kullanıyor?" şeklinde konuşmuştu.

CHP’NİN YENİ MERKEZ YÜRÜTME KURULU

Parti tarafından açıklanan yeni MYK listesi şu şekilde oluştu: