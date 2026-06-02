Türkiye'de il olabilecek ilçeler: Kriterleri karşılayan 24 ilçe
Türkiye’de il sayısının 82’ye yükselmesi yönündeki beklentiler yeniden gündeme gelirken, nüfus, ekonomik güç ve konum gibi kriterleri karşılayan 24 ilçe “il olma potansiyeli en yüksek yerleşimler” arasında gösterildi.
Türkiye’de uzun süredir zaman zaman gündeme gelen “yeni iller oluşturulacak mı?” tartışması yeniden alevlendi. İl statüsü beklentisi içinde olan birçok ilçe, sahip olduğu nüfus ve ekonomik kapasiteyle dikkat çekiyor.
Özellikle büyük şehir merkezlerine uzaklık, gelişmiş ulaşım ağı ve ekonomik canlılık gibi faktörler, bu ilçelerin il olma tartışmalarında öne çıkmasına neden oluyor.
İL OLMANIN 8 KRİTERİ
İl statüsü kazanılmasına ilişkin tartışmalarda, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) ortaya koyduğu bazı temel ölçütler referans alınıyor:
Nüfus: İlçenin güncel nüfusunun en az 100 bin olması.
Uzaklık: İl merkezine en az 30 kilometre mesafede bulunması.
Mevcut Şehirleşme: Yapılaşma ve kentsel dokunun yeterliliği.
Ulaşım Durumu: Bölgenin ulaşım ağı ve merkeze olan bağlantı kolaylığı.
Hinterlant (Artbölge): İlçenin çevresiyle olan ekonomik ve coğrafi etkileşim alanı.
Ekonomik Çeşitlilik: Ticari kapasite ve istihdam olanakları.
Eğitim Durumu: Okullaşma oranı, eğitim altyapısı ve kapasitesi.
Sosyal ve Kültürel Gelişmişlik: Sağlık altyapısı, sosyal donatılar ve genel hizmet yeterliliği.
Bu çerçevede bazı ilçeler, mevcut yapılarıyla “adeta il merkezi” görünümünde değerlendiriliyor.
İL OLMASI BEKLENEN 24 İLÇE
Yapılan değerlendirmelere göre il olma potansiyeli en yüksek ilçeler arasında Türkiye’nin farklı bölgelerinden toplam 24 yerleşim öne çıkıyor:
Yüksekova (Hakkari) – 121.314
Midyat (Mardin) – 125.791
Polatlı (Ankara) – 131.894
Elbistan (Kahramanmaraş) – 132.036
Kahta (Adıyaman) – 136.769
Kozan (Adana) – 132.572
Ünye (Ordu) – 135.914
Ergani (Diyarbakır) – 141.098
Konya Ereğli (Konya) – 158.010
Lüleburgaz (Kırklareli) – 157.136
Nazilli (Aydın) – 162.156
Cizre (Şırnak) – 166.290
Bandırma (Balıkesir) – 169.476
Erciş (Van) – 170.209
Zonguldak Ereğli (Zonguldak) – 173.000
Edremit (Balıkesir) – 176.251
Fethiye (Muğla) – 187.332
İskenderun (Hatay) – 228.149
Manavgat (Antalya) – 266.480
Siverek (Şanlıurfa) – 277.399
İnegöl (Bursa) – 306.004
Çorlu (Tekirdağ) – 306.939
Tarsus (Mersin) – 358.510
Alanya (Antalya) – 371.547
GÖZLER YENİ KARARLARDA
Söz konusu ilçeler, sahip oldukları nüfus ve ekonomik hacimle birçok ili geride bırakırken, il statüsü tartışmalarını da canlı tutuyor. Ancak idari bir değişiklik için resmi karar süreçlerinin belirleyici olacağı vurgulanıyor.