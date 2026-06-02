Türkiye'de il olabilecek ilçeler: Kriterleri karşılayan 24 ilçe

Türkiye’de uzun süredir zaman zaman gündeme gelen “yeni iller oluşturulacak mı?” tartışması yeniden alevlendi. İl statüsü beklentisi içinde olan birçok ilçe, sahip olduğu nüfus ve ekonomik kapasiteyle dikkat çekiyor.

Özellikle büyük şehir merkezlerine uzaklık, gelişmiş ulaşım ağı ve ekonomik canlılık gibi faktörler, bu ilçelerin il olma tartışmalarında öne çıkmasına neden oluyor.

İL OLMANIN 8 KRİTERİ

İl statüsü kazanılmasına ilişkin tartışmalarda, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) ortaya koyduğu bazı temel ölçütler referans alınıyor:

Nüfus: İlçenin güncel nüfusunun en az 100 bin olması.

Uzaklık: İl merkezine en az 30 kilometre mesafede bulunması.

Mevcut Şehirleşme: Yapılaşma ve kentsel dokunun yeterliliği.

Ulaşım Durumu: Bölgenin ulaşım ağı ve merkeze olan bağlantı kolaylığı.

Hinterlant (Artbölge): İlçenin çevresiyle olan ekonomik ve coğrafi etkileşim alanı.

Ekonomik Çeşitlilik: Ticari kapasite ve istihdam olanakları.

Eğitim Durumu: Okullaşma oranı, eğitim altyapısı ve kapasitesi.

Sosyal ve Kültürel Gelişmişlik: Sağlık altyapısı, sosyal donatılar ve genel hizmet yeterliliği.

Bu çerçevede bazı ilçeler, mevcut yapılarıyla “adeta il merkezi” görünümünde değerlendiriliyor.

İL OLMASI BEKLENEN 24 İLÇE

Yapılan değerlendirmelere göre il olma potansiyeli en yüksek ilçeler arasında Türkiye’nin farklı bölgelerinden toplam 24 yerleşim öne çıkıyor:

Yüksekova (Hakkari) – 121.314

Midyat (Mardin) – 125.791

Polatlı (Ankara) – 131.894

Elbistan (Kahramanmaraş) – 132.036

Kahta (Adıyaman) – 136.769

Kozan (Adana) – 132.572

Ünye (Ordu) – 135.914

Ergani (Diyarbakır) – 141.098

Konya Ereğli (Konya) – 158.010

Lüleburgaz (Kırklareli) – 157.136

Nazilli (Aydın) – 162.156

Cizre (Şırnak) – 166.290

Bandırma (Balıkesir) – 169.476

Erciş (Van) – 170.209

Zonguldak Ereğli (Zonguldak) – 173.000

Edremit (Balıkesir) – 176.251

Fethiye (Muğla) – 187.332

İskenderun (Hatay) – 228.149

Manavgat (Antalya) – 266.480

Siverek (Şanlıurfa) – 277.399

İnegöl (Bursa) – 306.004

Çorlu (Tekirdağ) – 306.939

Tarsus (Mersin) – 358.510

Alanya (Antalya) – 371.547

GÖZLER YENİ KARARLARDA

Söz konusu ilçeler, sahip oldukları nüfus ve ekonomik hacimle birçok ili geride bırakırken, il statüsü tartışmalarını da canlı tutuyor. Ancak idari bir değişiklik için resmi karar süreçlerinin belirleyici olacağı vurgulanıyor.