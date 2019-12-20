ABD meclisindeki azil süreci Trump’ın oylarını arttırdı

Geçtiğimiz günlerde ABD Temsilciler Meclisi, Trump’a yönelik "görevi kötüye kullanma" ve "Kongre’nin görevini yerini getirmesini engelleme" suçlamalarını oyladı. Demokratların çoğunlukta olduğu meclisten çıkan kararda, Trump her iki iddiada da suçlu bulundu.

ABD Başkanı hakkındaki azil sürecinin kesinleşmesi, Senato’da yapılacak olan oylamaya bağlı. Cumhuriyetçilerin belirgin bir biçimde baskın olduğu Senato’dan azledilme kararının çıkması beklenmiyor.

VERİLEN DESTEK ARTTI

Hakkındaki bu suçlama süreci ise, Trump’a yaramış gözüküyor.

ABD Başkanı, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda, 2020 ABD Başkanlık Seçimleri ile ilgili bir anket sonucuna yer verdi.

Suçlamaların kendisini itibarsızlaştırmak için yapılan iftiralar olduğunu her fırsatta dile getirin Trump, son gelişmelerin ardından başkanlık seçimlerinde öne çıktı.

En yakın rakibiyle arasına fark koyan Trump, anket sonucunu paylaştığı tweetiyle "Endişeli değilim" mesajı verdi.