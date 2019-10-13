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ABD ordusu Aynel Arap'tan da çekildi

Amerikan ordusunun Aynel Arap'ın güneyindeki gözetleme mevzisinden çekildiği öğrenildi.

AA | 13.10.2019 - 23:19..
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ABD ordusu Aynel Arap'tan da çekildi

Türk Silahlı Kuvvetlerine ait 30 tank ve yaklaşık 700 Türk komandosu, Barış Pınarı Harekatı'nda Cerablus'dan Fırat'ın üzerine kurdukları seyyar köprüyle tankları Zormağara bölgesine geçirdi.

TSK İLERLEDİ, ABD ÇEKİLDİ

Kobani’ye doğru ilerleyişini sürdüren Türk Silahlı Kuvvetleri, Menbiç'in doğusunu da yoğun ateş altına aldı. Türk ordusunun ilerleyişi sürerken, askeri kaynaklar Kobani'nin güneyindeki ABD'ye ait gözetleme noktasının bugün saat 15.00 itibarıyla boşaltıldığını açıkladı.

"NE OLURSA OLSUN, OPERASYONA DEVAM"

Al-Jazeera Arapça'ya konuşan AK Parti Genel Başkan yardımcısı Yasin Aktay da şu açıklamalarda bulundu:

"Türkiye ne olursa olsun operasyona devam edecek. Oyun oynamaya kalkmasınlar. Türkiye'nin hedefi güvenliğini sağlamak."

ABD ordusu Aynel Arap'tan da çekildi

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