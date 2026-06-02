Aydın'da devrilen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti
Aydın'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin
Aydın'ın Didim ilçesi Akbük kara yolu Denizköy mevkiinde Kezban Nur Karakaya'nın (29) kullandığı otomobil kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile yanında bulunan Özlem Erişkin (30) ağır yaralandı.
HASTANEDE CAN VERDİLER
Ambulansla farklı hastanelere kaldırılan yaralılar müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)