ABD ordusu, Umman Körfezi'nde İran'a yönelik ablukayı ihlal eden tankeri füzeyle hedef aldı

Orta Doğu'da hareketli günler devam ediyor...

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) sosyal medya hesabından İran'a uygulanan ablukayı ihlal eden bir tankere dair açıklama yaptı.

FÜZEYLE ETKİSİZ HALE GETİRLDİ

Açıklamada, Umman Körfezi'nde İran'a uygulanan ablukayı ihlal ederek İran petrolü taşımaya çalışan Gine-Bissau bayraklı "M/T Jalveer" tankerinin dün füzeyle etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

"ÜÇÜNCÜ TİCARİ GEMİ OLDU"

Tanker mürettebatının ABD güçlerinin talimatlarına defalarca uymaması üzerine, bir ABD uçağının tankerin makine dairesine iki Hellfire tipi füze attığı belirtilen açıklamada "Amerikan kuvvetlerinin bu hafta etkisiz hale getirdiği üçüncü ticari gemi oldu." denildi.

"İRAN PETROLÜ TAŞIMAYA ÇALIŞMIŞTI"

Hafta içinde bölgedeki ABD uçaklarının Palau bayraklı "M/T Marivex" ve "M/T Settebello" tankerlerini etkisiz hale getirdiği hatırlatılan açıklamada "Marivex, İran limanına gitmeye çalışarak ablukayı ihlal etmişti ve Settebello ise İran petrolü taşımaya çalışmıştı." ifadeleri kullanıldı.

YARDIM TAŞIYAN 42 GEMİNİN GEÇİŞİNE İZİN VERİLDİ

ABD güçlerinin 13 Nisan'da başlattığı İran ablukası kapsamında 9 geminin hedef alındığı aktarılan açıklamada, uyarılara riayet eden 135 geminin rotasını değiştirdiği, insani yardım taşıyan 42 geminin ise geçişine izin verildiği bilgisi paylaşıldı.