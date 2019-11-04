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ABD ordusunun Suriye'ye dönüşü devam ediyor

Barış Pınarı Harekatı sırasında Suriye'nin kuzeyinden çekilen ABD ordusu, Suriye-Türkiye sınırındaki Ayn El Arab'daki üssüne yerleşmesinin ardından Rakka'nın batısındaki üssüne de döndü.

AA | 04.11.2019 - 03:47..
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ABD ordusunun Suriye'ye dönüşü devam ediyor

ABD ordusunun, Barış Pınarı Harekatı sırasında Suriye'nin kuzeyindeki üslerinden çekilmesinin ardından terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki bölgelerde boşalttığı üslerine dönüş çalışmaları sürüyor.

ÜS KURMA ÇALIŞMALARINA BAŞLADI

Suriye'nin kuzeyindeki Rakka ilinin batısındaki üssünü boşaltan ABD ordusu, bölgeye dönerek üs kurma çalışmasına başladı. ABD ordusunun sevk ettiği ve aralarında personel taşıyıcı zırhlı araç, mayın temizleme aracı ve pikabın olduğu konvoy, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke ilinden geçerek Rakka ilinin batısında yer alan Cezre üssüne ulaştı. Cezre üssüne varan konvoyda 25-30 ABD askeri olduğu görüldü.

DEVRİYELER DE YENİDEN BAŞLADI

ABD ordusu Suriye-Türkiye sınırındaki Ayn El Arab'ın güneyindeki Sırrin beldesindeki silolar bölgesinde yer alan eski üslerine yeniden yerleşmişti. Türkiye sınırına yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Sırrin ve yakınlarındaki Sebit köyünde ABD'nin üsleri vardı. ABD, bu üsleri Barış Pınarı Harekatı sırasında boşaltmıştı. ABD ordusu dün ayrıca Barış Pınarı Harekatı sırasında Suriye'nin kuzeydoğusundaki petrol bölgesinde durdurduğu devriyeleri de yeniden başlatmıştı.

ABD ordusu Suriye'deki üslere geri dönüşünü sürdürüyor VİDEO

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