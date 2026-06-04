ABD, Pasifik'te tekne vurdu: 2 ölü

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ABD ordusu, Doğu Pasifik ve Karayipler'de uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında deniz operasyonlarını sürdürüyor.

ABD Güney Komutanlığı’ndan (SOUTHCOM) yapılan açıklamada, uyuşturucu taşıdığı iddia edilen bir teknenin daha vurulduğu belirtildi.

Açıklamada, Güney Mızrağı Operasyonu'nu yürüten ortak görev gücünün SOUTHCOM Komutanı General Francis L. Donovan'ın talimatıyla ‘terör örgütü’ olarak belirlenmiş organizasyonlara ait bir teknenin tespit edildiği bilgisi verildi.

"2 NARKO-TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ"

Elde edilen istihbaratın söz konusu teknenin Doğu Pasifik'teki bir kaçakçılık rotasında uyuşturucu taşıdığını doğruladığı kaydedilerek şu ifadelere yer verildi:

“Bu saldırıda 2 erkek narko-terörist öldürülmüş, hiçbir ABD askeri personeli zarar görmemiştir."