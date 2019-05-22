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ABD polisi metro saldırganlarını bulmak için yardım istedi

ABD'de bir grup, metrodaki bir genci bayıltana kadar dövdü. Polis, tekme ve yumruklarla genci bayıltana kadar döven saldırganları ve mağdur genci arıyor.

DHA | 22.05.2019 - 10:30..
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New York Şehri Polis Teşkilatı tarafından metroda gerçekleşen dayak olayının görüntüleri sosyal medyada “Metroda bir gence yönelik gerçekleştirilen çirkin saldırının sorumlularını tespit etmek için yardımınız gerekiyor” ifadeleriyle paylaşıldı.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, saldırıya karışanların ya da dayak yiyen gencin kimliği henüz belirlenemedi. Ayrıca polisin, görüntüsünü paylaştığı olayın görgü tanıklarının polisle iletişime geçmesi çağrısında bulunduğu ve olayın nerede, nasıl ve neden gerçekleştiği hakkında bilgi toplamaya çalıştığı belirtildi.

YÜZÜ TEKMELENDİ

Polisin paylaştığı görüntülerde birden çok kişinin, koltukta oturmakta olan gencin yüzünü  tekmelediği ve yumrukladığı görülüyor. Bir süre devam eden darp olayı sonunda darbedilen gencin bayıldığı görülüyor.

ABD metrosunda bayıltan dayak kamerada ViDEO

ABD polisi metro saldırganlarını bulmak için yardım istedi




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