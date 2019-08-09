ABD: Türkiye ile ortak mutabakattan memnunuz

Pentagon Sözcüsü Sean Robertson, AA muhabirinin yazılı sorularına verdiği yanıtta, ABD ile Türkiye'nin güvenli bölge konusunda vardığı anlaşmayı değerlendirdi.

"GÜVENLİ BÖLGE" İFADESİ KULLANMADI

"Güvenli bölge" ifadesinin kullanılmadığı açıklamasında Robertson, şu ifadelere yer verdi:



"Ankara'da bu hafta yapılan askeri görüşmelerde, Suriye'nin kuzeydoğusunda NATO müttefikimiz Türkiye'nin meşru güvenlik endişelerine cevap verecek sürdürülebilir bir güvenlik mekanizmasının kurulmasına yönelik ilerleme sağlandı. Bu bağlamda planlama ve uygulamaya devam edebilmek için Türkiye'de bir 'ABD-Türkiye Müşterek Harekat Merkezi' kurmayı amaçlıyoruz. Güvenlik mekanizması kademeli olarak hayata geçecektir. ABD, bazı adımları hemen atmaya hazırlanmaktadır ve bu konuları Türkiye ile konuşmaya devam etmektedir."





ABD DIŞİŞLERİ: MEMNUNUZ

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, bakanlıkta düzenlenen basın brifinginde konuya ilişkin değerlendirmede bulundu.

ABD ile Türkiye arasında "Müşterek Harekat Merkezi" kurulması konusunda mutabakata varılmasından memnun olduklarını belirten Ortagus, sürecin kademeli olarak hayata geçirileceğini söyledi.

Ortagus, dün, ABD ve Türkiye tarafından Suriye'nin kuzeyinde güvenli bir bölge kurulması kapsamında yapılan ortak açıklamalardan memnun olduklarını aktararak, şöyle devam etti:

"Ankara'da bu hafta yapılan askeri görüşmelerde, Suriye'nin kuzeydoğusunda NATO müttefikimiz Türkiye'nin, meşru güvenlik endişelerine cevap verecek, sürdürülebilir bir güvenlik mekanizmasının kurulmasına yönelik ilerleme sağlandı. Bu bağlamda planlama ve uygulamaya devam edebilmek için Türkiye'de bir 'ABD-Türkiye Müşterek Harekat Merkezi' kurmayı amaçlıyoruz."

Güvenlik mekanizmasının kademeli olarak hayata geçeceğinin altını çizen Ortagus, ABD yönetiminin gerekli adımları en kısa sürede atmaya hazırlandığını ve bu süreç kapsamında Türkiye ile görüşmelerin devam ettiğini kaydetti.

TÜRKİYE İLE ABD ARASINDA "GÜVENLİ BÖLGE" MUTABAKATI

ABD'li ve Türk yetkililer Ankara'da 3 gün süren müzakerelerin sonunda konuyla ilgili anlaşmaya varmıştı.

Anlaşma çerçevesinde Türkiye'de konuyla ilgili bir harekat merkezi kurulması öngörülüyor.

Görüşmelere giderken ABD tarafı 14 kilometre derinliği olan iki kademeli bir güvenli bölge önerdi. Bu Türkiye'nin talep ettiği genişliğin yarısında az. Türkiye ayrıca bölgede en fazla yetkili olmak istiyor. ABD ise bunu kabul etmeye yanaşmıyor.