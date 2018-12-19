ABD Uzay Kuvvetleri Komutanlığı kuruyor

ABD Başkanı Donald Trump, Uzay Kuvvetleri Komutanlığı'nın kurulmasına ilişkin Başkanlık Talimatnamesi'ni imzaladı.

Trump, "Uzay Kuvvetleri Komutanlığı'nın Birleşik Muharip Komutanlık olarak kurulması" başlıklı ABD Savunma Bakanı Jim Mattis'e hitaben kaleme aldığı 2 sayfalık Başkanlık Talimatnamesi ile uzun zamandır konuşulan Uzay Kuvvetleri Komutanlığı'nın kurulması sürecini resmileştirdi.

GÖREVLENDİRMELER YAPILIYOR

Kararnamede, komutanlığın kurulmasıyla ilgili Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı ile görüştüğünü belirten Trump, Savunma Bakanı Jim Mattis'ten Uzay Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevlendirilecek subayların belirlenmesini istediğini ifade etti.

Trump, kararnamede, ABD Uzay Kuvvetleri Komutanlığı'nın görevlerine ilişkin şunları kaydetti:

"Uzay Kuvvetleri Komutanlığı'nı, (1) Birleşik bir Muharip Komutanlığın sorumluluklarıyla, (2) Stratejik Kuvvetler Komutanlığı'nın daha önce üstlendiği uzay ile ilgili sorumluluklarla, (3) Uzay Operasyonları Kuvvetleri için Müşterek Kuvvet İstihdam ve Eğitim birimlerinin sorumluluklarıyla görevli kıldım. ABD Uzay Kuvvetleri Komutanlığı'nın kapsamlı görev ve yetki listesine güncel Birleşik Komutanlık planında yer verilecektir."

UZAY SAVAŞLARI

Başkan Yardımcısı Mike Pence'in desteklediği, uzay için ayrı komutanlık kurulması konusu, ülkede uzun süredir tartışılıyordu.

Pentagonun bu yıl yayınladığı Ulusal Savunma Strateji Belgesi'nde "kalabalık ve karmaşık" hale gelmesi nedeniyle uzay bir "savaş alanı" olarak tanımlanmıştı.

Çin'in "Dong Neg 3" uydularına karşı kullanılabilecek menzile sahip balistik füzesini test etmesi, Rusya'nın da "Kosmos 2521" adlı "katil uydu" olarak bilinen uydusunu test ettiğini açıklaması ABD'de kaygı ile karşılanmıştı.

Çin ve Rusya'nın uzaya yönelik hamlelerinin ABD'yi Uzay Kuvvetleri Komutanlığını kurmaya sevk ettiği belirtiliyor.

ABD ordusunda, şu anda Avrupa Kuvvetleri (EUCOM), Merkez Kuvvetler (CENTCOM), Indo-Pasifik Kuvvetleri (PACOM), Afrika Kuvvetleri (AFRICOM), Kuzey Saha (NORTHCOM) Güney Saha (SOUTHCOM) ve Stratejik Kuvvetler (STRATCOM) olmak üzere 7 muharip komutanlık bulunuyor.