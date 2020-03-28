taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.4494
Euro
7.1849
Altın
1628.22
Borsa
88125.04
Gram Altın
338.061
Bitcoin
43111.74

ABD uzay kuvvetlerine ait ilk roket fırlatıldı

ABD'de geçen yıl kurulan Uzay Kuvvetleri, haberleşme uyduları taşıyan ilk roketini uzaya gönderdi.

AA | 28.03.2020 - 08:43..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

20 Aralık 2019 tarihinde Hava Kuvvetleri Uzay Komutanlığı'nın yerine Pentagon'da kurulan ve Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı olan ABD Uzay Kuvvetleri, Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Üssü'den yeni bir roket fırlattı.

Haberleşme uyduları fırlatan roket, ABD Uzay Kuvvetleri'ne ait ilk fırlatma olarak tarihe geçti.

abd

KORONAVİRÜS ENGEL OLAMADI

California'daki Uzay ve Füze Sistemleri Merkezi Şefi General John F. Thompson, koronavirüs salgınına rağmen ABD Uzay Kuvvetlerinin Atlas V roketinin, 6 bin 168 kilogramlık uydularla uzaya gönderildiğini bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası olarak da bilinen 2020 savunma bütçesini onaylaması ile ABD Uzay Kuvvetleri Komutanlığı geçen yıl aralık ayında resmen kurulmuştu.

Instagram: @eshteknoloji

 

ABD uzay kuvvetlerine ait ilk roket fırlatıldı

ABD uzay kuvvetlerine ait ilk roket fırlatıldı

ABD uzay kuvvetlerine ait ilk roket fırlatıldı

ABD uzay kuvvetlerine ait ilk roket fırlatıldı

İlginizi Çekebilir
iPhone'da, fotoğraflardan konum verisi nasıl kaldırılır
iPhone'larda herhangi bir fotoğraf paylaşmadan önce, fotoğraftaki konum verilerini nasıl kaldırabileceğinizi anlattık.
Amazon'un 10 deposunda daha koronavirüs tespit edildi
Amazon'un 10 farklı deposunda çalışan işçilerde koronavirüs vakasına rastlandı.
Tesla, New York'taki fabrikasında solunum cihazı üretecek
Elon Musk, Tesla'nın New York'taki fabrikasının, mümkün olan en kısa süre içinde solunum cihazı üretmeye başlayacağını açıkladı.
Şekil değiştirebilen ve balon gibi şişirilebilen robot
Stanford Üniversitesi'nden araştırmacılar, her şekle girebilen balon robot üretti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ulaştırma Bakanı Cahit Turan görevden alındı
Ulaştırma Bakanı Cahit Turan görevden alındı
700
ABD, koronavirüsle mücadelede yabancı doktor arıyor
ABD, koronavirüsle mücadelede yabancı doktor arıyor
284
Şehirler arası otobüs seferlerine koronavirüs kısıtlaması
Şehirler arası otobüs seferlerine koronavirüs kısıtlaması
61
İtalya eski başbakanından AB'ye: Yılanlar ve çakallar
İtalya eski başbakanından AB'ye: Yılanlar ve çakallar
50
Türkiye'de saç ektiren yabancılardan Türkçe mesaj
Türkiye'de saç ektiren yabancılardan Türkçe mesaj
0
Zülfü Livaneli: Sonuçlar negatif ama evden çıkmıyoruz
Zülfü Livaneli: Sonuçlar negatif ama evden çıkmıyoruz
51
Ayvalık Belediye Başkanı yazlıkçıları uyardı: Gelmeyin
Ayvalık Belediye Başkanı yazlıkçıları uyardı: Gelmeyin
21
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir