ABD uzay kuvvetlerine ait ilk roket fırlatıldı

20 Aralık 2019 tarihinde Hava Kuvvetleri Uzay Komutanlığı'nın yerine Pentagon'da kurulan ve Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı olan ABD Uzay Kuvvetleri, Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Üssü'den yeni bir roket fırlattı.

Haberleşme uyduları fırlatan roket, ABD Uzay Kuvvetleri'ne ait ilk fırlatma olarak tarihe geçti.

KORONAVİRÜS ENGEL OLAMADI

California'daki Uzay ve Füze Sistemleri Merkezi Şefi General John F. Thompson, koronavirüs salgınına rağmen ABD Uzay Kuvvetlerinin Atlas V roketinin, 6 bin 168 kilogramlık uydularla uzaya gönderildiğini bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası olarak da bilinen 2020 savunma bütçesini onaylaması ile ABD Uzay Kuvvetleri Komutanlığı geçen yıl aralık ayında resmen kurulmuştu.