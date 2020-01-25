ABD Vuhan'daki vatandaşlarını tahliye ediyor

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ölümcül koronavirüs salgını nedeniyle bölgede uygulanan karantina devam ederken, ABD vatandaşlarını kentten tahliye etme kararı aldı.

Wall Street Journal gazetesinin haberine göre, ABD yönetimi, pazar günü koronavirüs salgının etkili olduğu Vuhan'a göndereceği uçakla vatandaşlarını Çin'den tahliye edecek.

VUHAN'DA 1000 ABD VATANDAŞI VAR

Uçakta, sağlık ekiplerinin de yer alacağı bilgisi paylaşılırken, Vuhan'da yaklaşık bin Amerikan vatandaşı olduğu tahmin ediliyor.

KONSOLOSLUK KAPATILABİLİR

Haberde, uçaktaki mevcut boş koltukların ABD vatandaşı olmayan kişi ve diplomatlara da sunulabileceği vurgulanan haberde, ABD'nin Vuhan'daki konsolosluğunu geçici olarak kapatmayı planladığı belirtildi.