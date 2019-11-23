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ABD: YPG'den vazgeçemeyiz

YPG'ye 4 yıldır emek verdiklerini ve asla vazgeçilmeyeceğini söyleyen Jeffrey, "YPG sayesinde petrolü diğer kişilerden koruyoruz" açıklamasını yaptı.

Haber Merkezi | 23.11.2019 - 20:55..
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ABD: YPG'den vazgeçemeyiz

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Suriye’nin doğusundaki petrol sahalarını güvenceye almalarına ilişkin, "YPG ile, 4 yıldır kontrol ettiği petrol sahalarında çalışmaya devam ediyor, biz de Suriye stratejimizin bir parçası olarak buna yardım edeceğiz” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Suriye’nin doğusundaki petrol sahalarını “güvenceye aldıkları” yönündeki açıklamasının uluslararası yasal dayanağı sorulan Jeffrey, “Bunun, her türlü yasal olduğuna inanıyorum” yanıtını verdi.

ABD: YPG'den vazgeçemeyiz

"YPG İLE PETROLÜN BAŞKASINA GEÇMESİNİ ENGELLİYORUZ"

Suriye’deki Amerikan askerinin orada kalıp DEAŞ ile mücadelede “en tutarlı ortakları” olarak nitelendirdiği YPG ile çalışmaya devam edeceklerini belirten Jeffrey, “Bizim için en önemli konu petrolün DEAŞ ve diğer aktörlerin eline geçmesini engellemek. Yasadışı hiçbir şey yapmıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

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