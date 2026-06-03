ABD'de benzin fiyatı yüzde 42,2 arttı
ABD'de benzinin ortalama fiyatı mayısta aylık bazda yüzde 9,2 artarken yıllık bazda ise yüzde 42,2 artış gösterdi. Motorinin ortalama fiyatı da mayısta geçen senenin aynı ayına göre yüzde 60 yükseldi.
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ABD Ulaştırma İstatistikleri Bürosu, Mayıs 2026'ya ilişkin motor yakıtı fiyatı verilerini paylaştı.
Ülkede benzinin ortalama fiyatı mayıs ayında yıllık bazda yüzde 42,2 artarak galon başına 4,48 dolar oldu.
Bir galon benzin fiyatı Mayıs 2025'te 3,15 dolar seviyesindeydi.
Mayısta benzin fiyatlarındaki artış nisan ayına kıyasla ise yüzde 9,2 olarak hesaplandı.
MOTORİNDE YÜZDE 60 ARTIŞ
Ülkede motorinin ortalama fiyatı da mayısta geçen senenin aynı ayına göre yüzde 60 yükselerek 5,60 dolara ulaştı.
Bu senenin nisan ayına kıyasla da yüzde 1,8 artan motorinin galon fiyatı Mayıs 2025'te 3,50 dolar seviyesinde bulunuyordu.ABD Başkanı Trump yapay zekaya ilişkin kararnameye imza attı
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)