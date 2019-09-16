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ABD'de elektronik sigara tartışması

Elektronik sigara aromasının gençlere çekici geldiğini belirten yetkililer satışa sınırlandırma getirmeyi planlıyor.

AA | 16.09.2019 - 21:33..
  1. Haberler
  2. Sağlık
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Amerika Birleşik Devletleri'nde, New York Valisi Andrew Cuomo, aromalı elektronik sigaraların yasaklanacağını açıkladı.

AROMALAR ÇEKİCİ HALE GETİRİYOR

Cuomo bu aromaların elektronik sigaraları gençler için çekici hale getirdiğini savundu.

New York kamu sağlığı konseyinin iki hafta içinde aromalı elektronik sigaraları yasaklaması bekleniyor.

ABD'de elektronik sigara tartışması

Tıp uzmanlarının tanımlayamadığı bir akciğer hastalığı nedeniyle ülke çapında 6 kişi hayatını kaybetmiş durumda.

GİZEMLİ HASTALIĞA YOL AÇIYOR

450 kişide görülen "gizemli hastalığa" elektronik sigaralarin yol açtığı tahmin ediliyor.

Elektronik sigara kullanimi ABD'de özellikle gençler arasında yaygınlaşıyor.
Amerikan Ulusal Sağlık Enstitüsü istatistiklere göre her 4 lise öğrencisinden biri elektronik sigara kullanıyor.

ABD'de elektronik sigara tartışması

SATIN ALMA YAŞI DÜŞÜRÜLECEK

ABD Başkanı Donald Trump da aromali e-sigaraların ülke çapinda piyasadan kaldırılması için adım atacaklarının sinyalini vermişti.

Trump yönetimi kasım ayında e- sigara satın alma yaşını 18'den 21'e çıkarmayı hedefliyor.

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