ABD'de Frenkestein deneyi

ABD'de, bir korku filmi adeta gerçeğe dönüştü. 1931 yılında sinemaya uyarlanan Frenkestein, Arizona'da bulunan bir organ bağış merkezinde hayata geçirilmeye çalışıldı.

FBI tarafından yapılan tuhaf keşif, 2014 yılında Arizona Biyolojik Kaynak Merkezi'nde yürütülen çok eyaletli insan organı satışı ve kaçaklığı soruşturması kapsamında gerçekleştirildi.

KADIN KAFASI ERKEK VÜCUDU

FBI'ın korkunç keşfi, organları kuruma bağışlanan kişilerin yakınları olan 33 kişinin, bağışlanan organların bilimsel amaçlarla kullanılmadığı gerekçesiyle açılan davayla ortaya çıktı.





Şikayet ve dava ile adrese baskın yapan FBI, binanın soğutucusunda kadın kafası dikilmiş erkek cesedi gibi vücut parçaları bulundu. FBI tarafından yürütülen soruşturma kapsamında merkezde çok sayıda iltihap kapmış insan kafası, asılı şekilde duran erkek bedenine dikilmiş kadın kafası ve farklı organların birbirine bağlandığı bedenler bulundu.





ORGAN KAÇAKÇILIĞI

Yapılan soruşturma kapsamında kurumun amacının aksine bedenlerin ve organların para karşılığında satıldığı anlaşıldı. Kurumun 2013 yılına ait olduğu anlaşılan fiyat listesine göre omuzu ya da kafası olmayan insan bedeni 2 bin 900 dolar, omurga ise 900 dolardan alıcı buldu.

Davanın duruşması 21 Ekim'de Maricopa Temyiz Mahkemesi'nde görülecek.