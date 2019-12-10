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ABD'de ihale kaybeden Amazon Trump'ı suçladı

Pentagon'dan 10 milyar dolarlık ihaleyi Microsoft'un alması üzerine Amazon, mahkemeye verdiği dilekçede Trump'ın baskı uyguladığını öne sürdü.

AA | 10.12.2019 - 08:21..
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ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) Savunma Altyapısı Müşterek Girişimi (JEDI) olarak bilinen 10 milyar dolarlık "bulut" ihalesini, ekimde yazılım devi Microsoft şirketi kazanmıştı.

İhalede adı öne çıkan şirketlerden internet alışveriş devi Amazon, ihalenin taraflı ve hatalarla dolu bir değerlendirmeyle Microsoft'a verildiği gerekçesiyle mahkemeye başvuracağını belirtmişti.

TRUMP'I UYGUNSUZ BASKI YAPMAKLA SUÇLADILAR

Amazon şirketi, ABD Başkanı Donald Trump’ı, Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından Microsoft'a verilen 10 milyar dolarlık ihalede "uygunsuz baskı" yapmakla suçladı. Amazon, ABD Federal Mahkemesi'ne verdiği dilekçede, Trump’ın Washington Post’un sahibi Jeff Bezos’a zarar vermek ve şirketin ihale teklifini baltalamak için kamuoyunda açık ve gizli saldırılarda bulunduğunu öne sürdü.

ABD'de ihale kaybeden Amazon Trump'ı suçladı

İHALENİN TEKRAR GÖZDEN GEÇİRİLMESİ İSTENDİ

Dilekçede, "Soru, ABD Başkanının Savunma Bakanlığı bütçesini kişisel ve siyasi amaçlarını sürdürmek için kullanmasına izin verilip verilmemesidir." ifadesine yer verildi. Dilekçede ayrıca, Microsoft’a verilen 10 milyar dolarlık ihalenin tekrar gözden geçirilmesi çağrısı yapıldı.

PENTAGON'DAN CEVAP GELDİ

Pentagon Sözcüsü Elissa Smith ise Amazon’un iddialarıyla ilgili yorum yapmayacağını, ancak ihaleyi kazanan şirketin dışarıdan herhangi bir etki altında kalınmadan uzman ekipler tarafından seçildiğini belirtti.

ABD'de ihale kaybeden Amazon Trump'ı suçladı

PROJE 10 YILDA TAMAMLANACAK

Bakanlığın gizli bilgilerini de içeren tüm verilerinin kurulacak buluta taşınmasını da içeren proje, 10 yılda tamamlanacak.

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