ABD'de korona nedeniyle ölenlerin sayısı 29'a çıktı

Koronavirüs, ABD'de can almaya devam ediyor.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), ülke genelinde görülen koronavirüs vaka sayısının bini geçtiğini, 29 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

NEW JERSEY'DE İLK ÖLÜM

New Jersey eyaletinde virüs kaynaklı ilk ölümün gerçekleşmesi üzerine eyalette acil durum ilan edildi. Yetkililer, Paterson şehrinde bir hastanede 2 kişinin karantina altında tutulduğunu açıkladı.

Demokrat Parti başkan aday adayları Bernie Sanders ve Joe Biden koronavirüsün ülkede yayılması üzerine bu hafta yapacakları mitingleri iptal etti.

BM, HALK ZİYARETLERİNİ ASKIYA ALDI

Birleşmiş Milletler New York’ta bulunan merkezini halka kapatacağını ve tüm turların askıya alınacağını açıkladı.

Koronavirüsün etkili olduğu eyaletlerde bazı okullar, spor müsabakaları, konserler, konferanslar ve diğer etkinlikler iptal edildi.