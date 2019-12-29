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ABD’de küçük uçak düştü: 5 ölü, 3 yaralı

ABD’de küçük uçak, Louisiana eyaletindeki bir ilçede otoparka düştü. Uçakta 6 kişinin bulunduğu, 5’inin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı açıklandı.

DHA | 29.12.2019 - 10:47..
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Uçak, ABD’nin Louisiana eyaletindeki Lafayette ilçesinde düştü.

Uçakta 6 kişinin bulunduğu, 5’inin hayatını kaybettiği belirtildi. Kazada hayatını kaybedenler arasında Global Data Systems şirketinin başkan yardımcısı Robert Vaughn Crisp (59), yine aynı şirketin başkanının eşi Gretchen Vincent (51) ve oğlu Michael Walker Vincent (15), WDSU TV kanalının spor muhabiri Carley McCord ve son olarak pilotun bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

ABD’de küçük uçak düştü: 5 ölü, 3 yaralı

DÜŞME NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Uçaktan yaralı olarak kurtarılan ve söz konusu şirketin bir çalışanı olan Stephen Wade Berzas ise hastaneye kaldırıldı. Berzas’ın durumunun ağır olduğu bildirildi. Uçağın düşme nedenine ilişkin incelemelerin sürdüğü belirtilirken, yaralanan 2 kişinin ise durumunun iyi olduğu belirtildi.

ABD’de küçük uçak düştü: 5 ölü, 3 yaralı

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