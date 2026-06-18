ABD'de mezuniyet töreninde Filistin bayrağı gerginliği

ABD’nin Seattle kentinde bulunan Seattle Üniversitesi’nin mezuniyet töreni, bir video kaydının ortaya çıkmasının ardından kamuoyunda tartışmalara neden oldu.

Görüntülerde üniversitenin rektör yardımcısının (Provost) sahnede bir öğrencinin elindeki Filistin bayrağını aldığı anlar yer aldı.

MEZUNİYET TÖRENİNDE YAŞANAN OLAY

14 Haziran Pazar günü Climate Pledge Arena’da düzenlenen törende, mezuniyet sırasında çekilen videoya göre Seattle Üniversitesi Rektör Yardımcısı Shane P. Martin, sahnede yürüyen bir öğrencinin elindeki Filistin bayrağını aldı.

Görüntülerde Martin’in öğrenciyi sahne çıkışına doğru birkaç adım yönlendirdiği ve ardından törene devam ederek diğer mezunlarla fotoğraf çektiği de görülüyor.

“KOLUNDAN ÇEKİP ARKAYA BÜKÜLDÜ” İDDİASI

Olayı izleyen mezun öğrencilerden Lily Bergeron, FOX 13 Seattle’a yaptığı açıklamada müdahalenin sert olduğunu öne sürdü. Bergeron, “Nazik değildi. Bayrağı çıkarmasını istedi ama bunu kibarca yapmadı. Kolundan çekip aldı ve kolunu arkaya doğru zorladı” ifadelerini kullandı.

Bir diğer mezun Karli Calo ise yaşananların kendisini derinden üzdüğünü belirterek, “Böylesine kalabalık bir ortamda birinin bu şekilde müdahaleye maruz kalması aşağılayıcıdır. Rektör yardımcısının özür dilemesi gerekir” dedi.

ÖĞRENCİLERDEN TEPKİ: “HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADIK”

Calo, olayın mezuniyet gününü gölgelediğini ve üniversiteden böyle bir durumla ayrılmanın üzücü olduğunu ifade etti. Öğrenciler, yaşananların törenin atmosferine zarar verdiğini belirterek tepki gösterdi.

ÜNİVERSİTE YÖNETİMİNDEN “YANLIŞ ANLAŞILMA” AÇIKLAMASI

Rektör yardımcısı Shane P. Martin, FOX 13 Seattle’a gönderdiği açıklamada olayın yanlış anlaşılma olduğunu savunarak özür diledi.

Martin açıklamasında, mezuniyet töreninde öğrencilerle el sıkışmanın gelenek olduğunu ancak fiziksel temas istemeyen öğrencilerin tercihine saygı gösterdiklerini belirtti. Öğrencinin böyle bir talebini görmediğini ya da duymadığını ifade eden Martin, “Eğer bilseydim buna saygı gösterirdim” dedi.

Ayrıca yaşanan olayın törenin genel atmosferini gölgelediğini belirterek üzüntüsünü dile getirdi.