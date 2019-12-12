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ABD'de nehre düşen adamı Siri kurtardı

Buz tutmuş bir nehre düşen Gael Salcedo isimli şahıs, yardım çığlıklarını kimse duymayınca, Siri'ye "911'i ara" komutunu vererek kurtuldu.

Haber Merkezi | 12.12.2019 - 11:34..
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ABD’nin Iowa eyaletinin Charles City kentinde araç kullanan 18 yaşındaki Gael Salcedo, birden aracın kontrolünü kaybetti.

Buzlanmaların olduğu yolda kayan araç nehire düşen genç kendine gelince önce her şeyin puslu olduğunu gördü, sonra Winnebago Nehri’ne düştüğünü anladı.

SİRİ'YE POLİSİ ARATTIRDI

Salcedo, "Nerede olduğumu, nereye gittiğimi bilmiyordum. Ne yapmam gerektiğini de. Düşünebildiğim tek şey ölmek üzere olduğumdu" dedi. Aklına akıllı telefonunun Siri uygulamasını kullanmak gelen Salcedo, ‘Siri 911’i ara’ dedi.

ABD'de nehre düşen adamı Siri kurtardı

"ELLERİM DONUYORDU, BACAKLARIMI HİSSEDEMİYORDUM"

Bu sayede Mason itfaiye ekipleri kısa sürede bölgeye gelip genç adamı kurtardı. Salcado, o an yaşadıklarını şöyle anlattı; “Ellerim donuyordu. Bacaklarımı hissedemiyordum. Daha fazla mücadele etmeliydim ama su çok güçlüydü. Sonra bir adam bana yardım etti. Tüm gücümü sudan çıkmak için kullandım.” Hastaneye götürülen Salcedo birkaç saat sonra taburcu edildi.

ABD'de nehre düşen adamı Siri kurtardı

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