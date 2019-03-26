ABD'den dolaylı yönden S-400 baskısı

ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, NATO müttefiki Türkiye'nin F-35 Müşterek Taarruz Uçağı Programı'nda kalmasını istediğini, ama bunun için Ankara'nın Patriot füze savunma sistemi satın alması gerektiğini söyledi.

Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komisyonu'nu bilgilendiren Shanahan'a, Washington'ın Türkiye'nin F-35 programında kalmasını isteyip istemediği soruldu.

"KESİNLİKLE KALSIN İSTİYORUZ"

Shanahan'ın karşılığı "Kesinlikle istiyoruz; Türkiye'nin Patriot satın almasına ihtiyacımız var" şeklinde oldu.

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alımına kesinkes karşı çıkan Washington, bunun Rus hava savunma sisteminin Lockheed Martin'in üretici firması olduğu F-35'in güvenliğini tehlikeye atacak olmasıyla gerekçelendiriyor.

"TESLİMAT HAZIRLIĞI DONDURULABİLİR"

Türkiye'nin hem S-400 hem de F-35'e sahip olamayacağını savunan ABD'li yetkililer, son olarak Türkiye'ye F-35 teslimatı hazırlıklarının kısa süre içinde dondurulabileceğini söyledi.