ABD'den İran'a deniz ablukası

ABD ile İran arasındaki ateşkesin bitmesinin ardından Orta Doğu'da tansiyon yeniden yükseldi.

Açıklamaları ve saldırıları ateşkesi ihlali sayan İran, Hürmüz Boğazı'nı kapatma kararı aldı.

Washington yönetimi ise bunun aksini iddia ederek boğazın hala açık olduğunu savundu.

Gelişmeler takip edilirken, ABD Başkanı Donald Trump Hürmüz Boğazı'ndan geçen İran gemilerine yönelik ablukayı yeniden yürürlüğe koyacağını ve boğazdan geçen diğer tüm kargoların da ödeme şartlarına tabi tutulacağını açıklamıştı.

Trump, ablukanın başlamasına saatler kala yaptığı yeni açıklamasında ise ödeme şartının kaldırıldığını, sadece İran'a yönelik bir abluka olacağını duyurdu.

İRAN'A DENİZ ABLUKASI BAŞLADI

Bunun üzerine ABD Merkez Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yeni bir açıklama geldi.

CENTCOM, İran'a deniz ablukasının saat 23.00 itibariyle başladığını duyurdu.

İRAN LİMANLARINA GİRİŞ-ÇIKIŞA İZİN YOK

Abluka ile Hürmüz'de İran limanlarına giriş çıkış yapılmasına izin verilmeyecek.