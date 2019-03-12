ABD’den Yunan ordusuna 70 yeni helikopter

1 Hoparlöre sıkışan kediyi tiyatrocular kurtardı Amasya’da sıkıştığı hoparlörün içinde mahsur kalan kediyi tiyatrocular çıkarttı.

2 Konya'da üreticinin ağılında 'mart' bereketi Küçükbaş hayvan varlığı ile Türkiye'de ikinci sırada yer alan Konya’da, ilkbaharın gelmesi ile üreticilerin ağılında kuzulama döneminin tatlı telaşı ve bereketi yaşanıyor.

3 23 yaşındaki genç hayatını kaybetti "Hakkınızı helal edin" yazılı bir mektup bırakan 23 yaşındaki genç, evinde ölü bulundu. Gencin tabanca ile intihar ettiği öne sürülüyor.

4 Argentinos Juniors'un görkemli çıkış tüneli Argentinos Juniors'un maçlarını oynadığı El Diego Stadı'nda, oyuncular sahaya Maradona figürünün olduğu tünelden geçerek çıkıyor.

5 Devlet Bahçeli: Kılıçdaroğlu YPG'ye terörist diyemiyor Polonya'da bir AVM'de uğradığı bıçaklı saldırı sonucunda yaşamını yitiren Furkan Kocaman hakkında açıklama yapan MHP lideri Bahçeli, "PKKlı caniler tarafından şehit edildi" dedi.

6 Beyazıt Kütüphanesi dünyanın en güzelleri arasında Tarihi ve içerisindeki eserleriyle Türkiye'nin en önemli kütüphanelerinden biri olan Beyazıt, dünyanın en güzel kütüphanelerinden biri seçildi.