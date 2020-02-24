AB'den koronavirüsle mücadeleye 230 milyon euro

Çin'in Vuhan kentinden yayılan koronavirüs, Avrupa Birliği'ni (AB) harekete geçirdi.

AB, yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele için 230 milyon euroluk yardım paketini kabul etti.

AB Komisyonunun Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Janez Lenarcic ve Sağlık ve Gıda Güvenliğinden Sorumlu Üyesi Stella Kyriakides, Brüksel'de koronavirüsle mücadeleye ilişkin son gelişmeler hakkında bilgi verdi.

"ULUSLARARASI İŞ BİRLİĞİ ŞART"

Üye ülkelerin koordineli bir şekilde ve birlik içinde hareket etmesi gerektiğine dikkati çeken Lenarcic, "Koronavirüsün küresel bir sınama olduğuna ilişkin hiçbir şüphe kalmadı. Tüm uluslararası toplumun iş birliği yapması şart." diye konuştu.

KORONAVİRÜSLE MÜCADELEYE 230 MİLYON EURO

Lenarcic, "AB, koronavirüsle mücadele için 230 milyon euroluk yardım paketini kabul etti." dedi. Yardımın bir kısmının Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) aktarılacağı bilgisini paylaşan Lenarcic, bir kısmının da üye ülkelere, araştırma çalışmalarına ve ortak ülkelere verileceğini anlattı.

"SCHENGEN'DE SINIR KONTROLÜ KARARI ÜYE ÜLKELERİN"

İtalya'da artan vakaların ardından Schengen bölgesinde sınır kontrollerinin uygulanıp uygulanmayacağı sorusuna ilişkin Lenarcic, "Schengen sınırlarını kapatma ya da kontrol uygulama kararı üye ülkelerin yetkisindedir. Halihazırda DSÖ ve Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezinden (ECDC) seyahat ve ticaretin kısıtlanmasını öneren bir tavsiye gelmedi." diye konuştu.

"PANİK VE YANLIŞ BİLGİ HAKİM GELMEMELİ"

AB Komisyonunun Sağlık ve Gıda Güvenliğinden Sorumlu Üyesi Kyriakides, "Virüsler sınır tanımıyor. En temel önceliğimiz vatandaşlarımızı korumak." şeklinde konuştu.

İtalyan yetkililerle yakın irtibatın sürdüğünü ifade eden Kyriakides, DSÖ ve ECDC'den bir ekibin yarın İtalya'ya gönderileceğini açıkladı.

Kyriakides, AB Komisyonunun üye ülkelere gerekli her türlü yardımı yapmaya hazır olduğunu belirterek "Panik ve yanlış bilginin hakim gelmesine izin vermememiz gerekiyor. Koordineli, birlik içinde ve uyumlu bir şekilde hareket etmemiz gerekiyor." dedi.