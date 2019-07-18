AB Türkiye'deki mülteciler için 1.41 milyar euro ayırdı

Avrupa Birliği Komisyonu, sağlık, koruma, sosyo-ekonomik destek ve belediye altyapısı alanlarında Türkiye'deki mültecilere destek olmak üzere 1.41 milyar euro tutarında özel tedbir alacak.

Tedbir ile FRIT kapsamındaki 6 milyar euronun toplam 5.6 milyar euroluk kısmının tahsis edildiği, kalan kısmının da yaz aylarında tahsis edileceği belirtildi.

YENİ DESTEK PAKETİ KAPSAMINDA 4 PROJE HAYATA GEÇİRİLECEK

Yeni destek paketi kapsamında sağlık, koruma, sosyo-ekonomik destek ve belediye altyapısı alanlarında dört proje hayata geçirilecek. Söz konusu paket aynı zamanda insani yardımdan kalkınma desteği yaklaşımına geçişi yansıtacak.

"MÜLTECİ NÜFUSUNUN YÜKSEK OLDUĞU İLLERDE ALTYAPI HİZMETLERİ ARTIRILACAK"

Paketin kabul edilmesi vesilesiyle AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, şunları söyledi: "Bu finansman kararıyla AB, taahhütlerini yerine getirmeye devam ettiğini göstermektedir. Mültecilere yönelik sağlık ve koruma hizmetlerini, ve mülteci ve ev sahibi toplumların dirençliliği ve kendi kendine yetebilme kapasitelerinin sosyo-ekonomik destek vasıtasıyla arttırılmasını sağlamayı sürdüreceğiz. Bunların yanı sıra mülteci nüfusu yüksek illerde belediye altyapı hizmetlerine destek arttırılacaktır. Bugün bu tedbirin onaylanması, dünyada en fazla sayıdaki mülteciye ev sahipliği yapma çabalarında Türkiye'ye destek olma taahhüdümüzün ifadesidir".