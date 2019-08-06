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AB'den Türkiye'deki sığınmacılara ek kaynak

Avrupa Birliği, Türkiye'deki sığınmacıları desteklemek için 127 milyon euro ilave kaynak sağladı.

AA | 06.08.2019 - 15:10..
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AB'den Türkiye'deki sığınmacılara ek kaynak

Avrupa Birliği'nin (AB), Türkiye'deki sığınmacılara desteği sürüyor.

AB Komisyonu, mali yardım programları hakkında detaylı bir açıklama yaptı.

127 MİLYON EURO EK ÖDENEK

Açıklamada, Türk Kızılayı ve Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) tarafından Türkiye'deki sığınmacılar için yürütülen Sosyal Uyum Yardımı (SUY) programı kapsamında dağıtılan Kızılaykart'lara 127 milyon euro ilave ödenek sağlandığı, yeni finansman ile AB'nin programa toplam katkısının 1 milyar 125 milyon euro ulaştığı kaydedildi.

AB'den Türkiye'deki sığınmacılara ek kaynak

2.4 MİLYAR EUROLUK ÖDEME

Türkiye'deki sığınmacıları desteklemek için 2016 yılında kurulan toplam 6 milyar avroluk fona şimdiye kadar 5.6 milyar euro tahsis edildiği aktarılan açıklamada, fon kapsamında 3,5 milyar euro sözleşme imzalandığı ve projelere 2.4 milyar euroluk ödeme gerçekleştirildiği belirtildi.

AYLIK 120 LİRA NAKİT YARDIMI

SUY ile Türkiye'de uluslararası koruma veya geçici koruma statüsünde yaşayan kamp dışındaki kişilere, temel ihtiyaçlarını karşılamaları için yardım sağlanıyor.

İhtiyaç duyanlar, Kızılaykart aracılığıyla aile ferdi başına aylık 120 lira nakit yardım alabiliyor. Kart sahibi sığınmacılar, nakit yardım sayesinde en temel ihtiyaçlarını doğrudan temin edebiliyor.

AB'den Türkiye'deki sığınmacılara ek kaynak

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