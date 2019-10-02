ABD'li kadının aslan karşısındaki tehlikeli dansı

ABD'nin New York eyaletindeki Bronx Hayvanat Bahçesi'nde bir ziyaretçi, kimsenin cesaret edemeyeceği bir olaya cesaret etti.

Ziyaretçi, güvenlik bariyerini ihlal edip aslanın bulunduğu alana geçti.

DANS EDİP EL SALLADI

Sadece kendisinin değil, aynı zamanda ziyaretçilerin de güvenliğini tehlikeye atan kadın, aslanın karşısına geçip dans etti ve el salladı.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, kadının korkmadığı ya da endişe duymadığı anlaşılıyor.

ABD’li kadının aslanla tehlikeli dansı VİDEO



"CİDDİ BİR İHLAL"

Kadının güvenlik bariyerini nasıl açtığı ve ne kadar süre aslanın yanında kaldığı ise bilinmiyor. Hayvanat bahçesi sözcüsü, “Bu ciddi bir ihlaldir, yaralanma ya da ölümle sonuçlanabilirdi.” ifadesini kullandı. Kadın ziyaretçi, olayı yara almadan atlattı.