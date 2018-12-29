ABD'li maceraperest Antarktika'yı tek başına geçti

Sevgili seyahatseverler, size müthiş bir maceraperesti sunarım: Amerikalı gezgin Colin O'Brady Antarktika kıtasını baştan sona geçen ilk insan oldu. Yaklaşık 100 yıldır defalarca denenen ve sonu kötü biten bu yolculuk bir kez daha denendi; fakat bu sefer bir rekor kırıldı. Bu buzul gezegenini tek başına geçebilmek bir hayalken, Colin O'Brady bin 482 kilometrelik güzergahı 54 günde tamamladı.

ÇOCUKLUĞUNDAN BERİ MACERA PEŞİNDE

Colin O'Brady inanılmaz yeteneklere imza atan dünyanın seçkin sporcularından biri. Bugüne kadar da Everest ve en prestijli dağcılık dünya rekorlarını elinde tutuyordu. Colin, çocukluğunu bile Kuzeybatı Pasifik'in dağlarını keşfederek geçirdi. Üniversite mezuniyetinden sonra ve kariyerine yerleşmeden önce bir sırt çantası ve sörf tahtası aldı ve dünyayı keşfetmeye başladı.





DOKTOR YÜRÜYEMEZSİN DEDİ, ANTARKTİKA'YI GEÇTİ

2008'de Tayland'da iken Colin trajik bir kaza geçirdi ve yangında ciddi şekilde yaralandı. Doktorlar onun bir daha yürüyemeyeceğini söylerken, o daha dün Antarktika'yı baştan sona geçen tek adam ünvanını aldı. Kazadan ve kapsamlı bir rehabilitasyondan sadece 18 ay sonra tekrar yollara döküldü.





ELEKTRONİK CİHAZLARI DA BERABERİNDE GÖTÜRDÜ

Beraberinde bir GPS tarayıcısı da götüren O'Brady için yön bulmak pek bir sorun yaşamadı. 24 saatlik gün ışığı dışında kendisine eşlik eden kimse yoktu. Bununla birlikte güneş ışığında uyuyabilmesi için beraberinde bir uyku maskesi de aldı. Kamera, akıllı telefon ve solar şarj aleti gibi teknolojik cihazlarının hepsinin yedeğini de götüren O'Brady, kan donduran soğukluklardan zaferle çıktı.





''SON 32 SAATTE ÖLMEDİĞİME DUA EDİYORUM''

O'Brady 'İmkansız bir ilk' olarak tanımladığı yolculuğu sırasında çektiği fotoğrafları ve notlarını Instagram sayfası üzerinden anlık olarak takipçileriyle paylaştı. Çarşamba günkü paylaşımında güzergahın son 129 kilometresini tamamlamak için büyük bir çaba sarf ettiğini belirten O'Brady, "Son 32 saat hayatımın en zorlu, ölümcül saatleri olsa da, aynı zamanda yaşadığım en iyi anlardı" diye yazdı.





TİPİ BİLE DEĞİŞTİ

Amerikalı maceraperest güzergahın bu son etabını uyumadan geçirdi. O'Brady çoğunlukla tırmanışla geçen yolculuğu için yanına 170 kilogram ağırlığında malzeme aldı.

O'Brady yolculuğunun 37'nci gününde yaptığı paylaşımda bir fotoğrafını yayınladı ve fiziksel olarak ne kadar değiştiğini vurguyarak "Artık yolculuğun başındaki aynı kişi değilim, bunu yüzümden anlayabiliyor musunuz? Acı çektim, ölümüne korktum, üşüdüm ve yalnız hissettim. Güldüm, dans ettim, mutluluk gözyaşları döktüm…" diye yazdı.





AİLESİ GPS İLE TAKİP ETTİ

O'Brady'nin tarihe geçen bu yolculuğunu Portland'daki ailesi ve yakınları da GPS yardımıyla internet üzerinden takip etti. O'Brady güzergahı tamamlamasının ardından başarısını ailesine telefonla bildirdi.





İKİ DÜNYA REKORU VAR

Colin aynı zamanda, Everest'in zirvesinden ilk Snap yapan kişi olma ve The Explorers Grand Slam Kayak yarışının da dünya rekoreri.

DAHA ÖNCE DENEYENLER DE OLDU

O'Brady'den farklı olarak 1997'de Antarktika'yı tek başına geçen Norveçli Borge Ousland kayaklar üzerindeki hareketini hızlandırmaya yardımcı rüzgar paraşütü kullanmıştı.

2016'da ise kıtayı tek başına geçmeye çalışan İngiliz Henry Worsley'in yolculuğu ölümle son bulmuştu.

ASLA PES ETMİYOR

Colin, dünyanın dört bir yanından konuşarak diğerlerini de aynı şeyi yapmaya teşvik ederek sınırlarını zorlama tutkusunu sürdürmeye devam ediyor.

