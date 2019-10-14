taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9151
Euro
6.5272
Altın
1489.43
Borsa
96749.74
Gram Altın
283.45
Bitcoin
49165.73

ABD'li sanatçıdan Barış Pınarı Harekatı'na destek

Soul Rock müziğinin dünyadaki önemli yorumcularından ABD'li sanatçı Della Miles, "Masum insanların ölümüne 'Hayır' demek için Barış Pınarı Harekatı'nı desteklemeliyiz" dedi.

AA | 14.10.2019 - 11:26..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

Michael Jackson ve Whitney Houston başta olmak üzere birçok sanatçının vokalistliğini yaparak ünlenen ABD'li sanatçı Della Miles, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

"İNSANLARIN ÖLMESİNE GÖZ YUMAMAM"

Geçen yıl Muğla'nın Dalyan ilçesine yerleşen ve Müslüman olan sanatçı Miles, yaptığı yazılı açıklamada, harekatın masumlar için ne kadar önemli olduğunu anlattı. Miles açıklamasında, "Kendimi insanlığa adamış biri olarak açgözlülük ve nefret yüzünden insanların ölmesine göz yumamam. Barış Pınarı Harekatı, savaşta mağdur olmuş insanlar için. Bu insanlarla aynı havayı teneffüs ediyorum ve aldığım her nefeste bu masum anneler, çocuklar ve babalar için savaşacağım." ifadelerini kullandı.

ABD'li sanatçıdan Barış Pınarı Harekatı'na destek

"BARIŞ PINARI HAREKATI'NI DESTEKLEMELİYİZ"

Terörün dünyanın en büyük problemi haline geldiğini aktaran Miles, Türkiye'nin liderliğindeki Barış Pınarı Harekatı'nın bölgedeki savaşı bitirmeye yönelik olduğunu belirtti. Masumların zarar görmemesi adına hareket eden herkesi desteklediğinin altını çizen Miles, "Dünyanın dört bir yanında yataklarımızda rahat rahat uyuyoruz, karnımız tok. Çocuklarımızı barış içinde eğlenmeleri için parka götüren bizler, masum insanların ölümüne 'hayır' demek için Barış Pınarı Harekatı'nı desteklemeliyiz. Türk askerlerinin ve masumların zarar görmemesi amacıyla hizmet eden bütün birlikleri destekliyorum. Açgözlülük ve nefret yüzünden insanların feda edilmesinden dolayı inanılmaz üzgünüm. Masumları koruyanlar ve ailelerini kaybeden masumlar için dua ediyorum." diye konuştu.

ABD'li sanatçıdan Barış Pınarı Harekatı'na destek

ABD'li sanatçıdan Barış Pınarı Harekatı'na destek

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
BBC'den tepki toplayan haber

BBC'den tepki toplayan haber

128
Lüksemburglu bakan AB’nin güçsüzlüğünü itiraf etti

Lüksemburglu bakan AB’nin güçsüzlüğünü itiraf etti

157
Türk askerinden SMO askerine atış eğitimi

Türk askerinden SMO askerine atış eğitimi

19
Emre Can ve İlkay'dan 'savaşa karşıyız' çıkışı

Emre Can ve İlkay'dan 'savaşa karşıyız' çıkışı

303
Teröristlerin Resulayn'dan kaçışı görüntülendi

Teröristlerin Resulayn'dan kaçışı görüntülendi

62
Putin: Trump'ın tweet'lerine bakmıyorum

Putin: Trump'ın tweet'lerine bakmıyorum

27
Hastalıktan sonra Devlet Bahçeli'nin ilk görüntüsü

Hastalıktan sonra Devlet Bahçeli'nin ilk görüntüsü

270
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir