ABD'nin Teksas ve Florida eyatlerinde OHAL ilan edildi

Koronavirüs salgını ABD'de etkisini artırırken, ülkede de tedbirler sıkılaştırılıyor.

Daha önce New York, Kaliforniya, Iowa ve Louisiana eyaletleri ile Washington şehrinde OHAL ilan edilmesinin ardından 2 eyalet de daha OHAL ilan edildi.



TOPLAM 6 EYALETTE OHAL İLAN EDİLMİŞ OLDU

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, ABD Başkanu Donald Trump’ın Teksas ve Florida eyaletlerinde OHAL’in ilan edilmesi kararına onay verdiği bildirildi.

HÜKÜMET EYALETLERE YARDIM GÖNDEREBİLECEK

OHAL sayesinde federal hükümet, Kongre tarafından onaylanan bütçeden bu eyaletlere yardım gönderebilecek.

2 EYALETTE TOPLAM 2400 VAKA TESPİT EDİLDİ

Florida’da şu ana kadar yaklaşık 1500, Teksas’ta da yaklaşık 900 koronavirüs vakası tespit edildi.