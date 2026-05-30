Abdulkadir Uraloğlu: Avrupa'ya uzanan yeni bir ticaret omurgası oluşturuyoruz

Türkiye'nin hızlı trenlere yönelik yatırımları artmaya devam ediyor.

Bu kapsamda, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde hızlı tren projelerinin inşası devam ederken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Hattı Projesi hakkında son gelişmeleri açıkladı.

"ELEKTRİKLİ VE SİNYALLİ BİR HIZLI TREN HATTINI HİZMETE ALACAĞIZ"

Açıklamasında Abdulkadir Uraloğlu, "312,5 kilometre uzunluğundaki Mersin-Adana-Gaziantep Hızlı Tren Hattı Projemizle; Mersin-Adana arasındaki mevcut hattın altyapısını hızlı trene uyumlu hale getirerek ve ilave yeni hat yapımlarını tamamlayarak hem yolcu hem de yük taşımacılığına elverişli, elektrikli ve sinyalli bir hızlı tren hattını hizmete alacağız." ifadelerini kullandı.

"SEYAHAT SÜRESİNİ 2 SAAT 15 DAKİKAYA DÜŞÜRECEĞİZ"

Ayrıca Uraloğlu, "Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep arasındaki mevcut 361 kilometrelik hattı, yük taşımacılığı için yüksek standartlara ve yolcu trenleri için saatte 200 kilometre hıza uygun şekilde yeniden inşa ediyoruz.

Yeni durumda hattın uzunluğunu 312,5 kilometreye indirecek, Mersin-Gaziantep arasında 6 saat 23 dakika olan seyahat süresini ise 2 saat 15 dakikaya düşüreceğiz. Saatte 200 kilometre tasarım hızıyla bu hatta yılda ortalama 3,1 milyon yolcu ve yaklaşık 37,1 milyon ton yük taşımayı hedefliyoruz." açıklamasında bulundu.

"ORTA KORİDOR'A ENTEGRE OLACAK"

Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Projesi’nin Akdeniz’den Orta Koridor’a kesintisiz bir bağlantı sağlayarak Türkiye’yi küresel lojistikte çok daha güçlü bir konuma taşıyacağını dile getiren Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Diğer yandan, Kuzey-Güney ekseninde şekillenen Kalkınma Yolu Projesi ile Irak’taki Fav Limanı’ndan başlayarak yaklaşık bin 200 kilometrelik hat üzerinden ülkemize ve buradan Avrupa’ya uzanan yeni bir ticaret omurgası oluşturuyoruz.

Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Hattımız, işte bu iki büyük vizyonu Orta Koridor ve Kalkınma Yolu’nu Akdeniz’le buluşturan kritik bir halkadır.

Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Projesi, Gaziantep’ten Ovaköy’e uzanması planlanan yüksek hızlı tren hattı üzerinden Kalkınma Yolu’na; Aksaray-Ulukışla-Yenice Hızlı Demiryolu Projesi üzerinden ise Orta Koridor’a entegre olacak."

"BÖLGESEL TİCARETİN HIZLANMASINA ÖNEMLİ KATKI SUNACAK"

Projenin geçtiği güzergâhtaki şehirleri Akdeniz’in vazgeçilmez lojistik merkezleri konumuna taşıyacağını ifade eden Uraloğlu, "Suriye ve Irak gibi komşu ülkelerle ticaret hacmini katlayarak artıracak, uluslararası tedarik zincirlerinde stratejik bir avantaj sağlayacak.

Hattımız Mersin limanlarını Orta Koridor ve Kalkınma Yolu’na yüksek hızda bağlayacak, yük ve yolcu taşımacılığında süreleri kısaltarak bölgesel ticaretin hızlanmasına önemli katkı sunacak" açıklamasında bulundu.

"YÜZDE 87 ÜSTÜNDE FİZİKİ İLERLEME GERÇEKLEŞTİRDİK"

Devam eden çalışmalar hakkında da bilgi veren Bakan Uraloğlu, "Tarsus Şehir Geçişi’nin genel fiziksel ilerlemesinde yüzde 98 seviyesine ulaştık. Osmaniye, Nurdağı, Mersin-Adana arası istasyonların yapımı ile Mersin ve Adana Garlarının yapım çalışmaları devam ediyor.

Mersin-Yenice Arası hat serimi ve elektrifikasyon imalatları sürüyor. Proje genelinde bu zamana kadar yüzde 87 üstünde fiziki ilerleme gerçekleştirdik" dedi.