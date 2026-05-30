Aziz Yıldırım'ın görüştüğü teknik direktör ortaya çıktı

Fenerbahçe'de başkanlık seçimi öncesinde teknik direktör gündemi hareketliliğini koruyor.

Başkan adayı Aziz Yıldırım'ın yabancı teknik direktörlerle yaptığı görüşmelere ilişkin yeni bir iddia ortaya atıldı.

Sarı-lacivertlilere yakınlığıyla bilinen gazeteci Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, daha önce yaptığı açıklamalarda sözünü ettiği ve mali şartlarını kamuoyuyla paylaştığı teknik direktörün Antonio Conte'ydi.

YILLIK 15 MİLYON EURO+ 5 MİLYON EURO PRİM

Napoli'de görev yapan deneyimli teknik adam, yıllık 15 milyon euro maaş ve şampiyonluk halinde 5 milyon euro prim talep etti.

Toplam maliyetin oldukça yüksek seviyelere ulaşması nedeniyle görüşmelerde ekonomik şartların ön plana çıktığı belirtildi.

YABANCI TEKNİK DİREKTÖR ADAYLARIYLA TEMASLAR SÜRÜYOR

Aziz Yıldırım, Feder Derneği'nde yaptığı açıklamada yabancı teknik direktör adaylarıyla temasların sürdüğünü ifade etmiş, seçilmeleri halinde teknik direktör konusunu kısa süre içinde netleştireceklerini söylemişti.

Sarı-lacivertli kulüpte seçim süreci yaklaşırken teknik direktör ve transfer planlaması da başkan adaylarının en önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor.