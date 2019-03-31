11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eşi Hayrünnisa Gül ile birlikte Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Beykoz Şehit İsmail Kefal İlkokulu’nda kurulan bin 145 numaralı oy sandığında oyunu kullandı.

VATANDAŞLAR İLGİ GÖSTERDİ

Oyunu kullanmak için korumalar eşliğinde Beykoz okula gelen Gül’e vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Abdullah Gül oyunu Beykoz'da kullandı VİDEO

VATANDAŞLIK GÖREVİMİZİ YERİNE GETİRDİK

Eşi Hayrünnisa Gül ile birlikte oy kullanma işlemini tamamlayan Abdullah Gül, okul çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gül, “Vatandaşlık görevimizi yerine getirdik.” diye konuştu.

HAYIRLI OLSUN

Vatandaşlık görevlerini yerine getirdiklerini ifade eden 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, “Türk vatandaşı olarak vatandaşlık görevimizi yerine getirdik. Oyumuzu kullandık. Memleketimiz, ülkemiz için hayırlı olsun, inşallah.” dedi.