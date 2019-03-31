taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.5796
Euro
6.239
Altın
1292.25
Borsa
93784.18
Gram Altın
231.604

Abdullah Gül oyunu Beykoz'da kullandı

Türkiye'nin 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, oy verme işlemini Beykoz'da gerçekleştirdi.

İHA | 31.03.2019 - 13:33..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eşi Hayrünnisa Gül ile birlikte Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Beykoz Şehit İsmail Kefal İlkokulu’nda kurulan bin 145 numaralı oy sandığında oyunu kullandı.

Abdullah Gül oyunu Beykoz'da kullandı

VATANDAŞLAR İLGİ GÖSTERDİ

Oyunu kullanmak için korumalar eşliğinde Beykoz okula gelen Gül’e vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Abdullah Gül oyunu Beykoz'da kullandı VİDEO

Abdullah Gül oyunu Beykoz'da kullandı

VATANDAŞLIK GÖREVİMİZİ YERİNE GETİRDİK

Eşi Hayrünnisa Gül ile birlikte oy kullanma işlemini tamamlayan Abdullah Gül, okul çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gül, “Vatandaşlık görevimizi yerine getirdik.” diye konuştu.

Abdullah Gül oyunu Beykoz'da kullandı

HAYIRLI OLSUN

Vatandaşlık görevlerini yerine getirdiklerini ifade eden 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, “Türk vatandaşı olarak vatandaşlık görevimizi yerine getirdik. Oyumuzu kullandık. Memleketimiz, ülkemiz için hayırlı olsun, inşallah.” dedi.

Abdullah Gül oyunu Beykoz'da kullandı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ağrı Valisi Leyla Zana ile diyaloğunu anlattı

Ağrı Valisi Leyla Zana ile diyaloğunu anlattı

2
Eski Yaver Ali Yazıcı ve Kuzu'ya ipli protesto

Eski Yaver Ali Yazıcı ve Kuzu'ya ipli protesto

1
Yüksekova'da terör mağduru esnafa 3 milyon 282 bin lira

Yüksekova'da terör mağduru esnafa 3 milyon 282 bin lira

2
Türk diplomatlar İsviçre’ye iltica talebinde bulundu

Türk diplomatlar İsviçre’ye iltica talebinde bulundu

3
Devlet Bahçeli: Sabrımızı zorlamayın

Devlet Bahçeli: Sabrımızı zorlamayın

5
Barcelona tarihi geri dönüşle PSG'yi devirdi

Barcelona tarihi geri dönüşle PSG'yi devirdi

57
PSG'liler Türk hakem yüzünden elendik diyor

PSG'liler Türk hakem yüzünden elendik diyor

81
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir