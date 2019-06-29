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Abdullah Gül, Saadet Partisi'nin etkinliğinde

Japonya'da G-20 zirvesi düzenlenirken Saadet Partisi de İstanbul'da D-8 zirvesi düzenledi.

Haber Merkezi | 29.06.2019 - 12:44..
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Abdullah Gül, Saadet Partisi'nin etkinliğinde

Dünyanın en büyük 20 ülke ekonomisinin yer aldığı G-20 zirvesi bu yıl Japonya Osaka'da düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da programa katılarak Donald Trump'la Vladimir Putin'le ikili görüşmeler yaptı. Dünya ve ülke gündemiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

SAADET DE D-8 DÜZENLEDİ

1997 yılında Necmettin Erbakan'ın önderliğinde kurulan D-8 zirvesi bu yıl 22. yıl dönümü nedeniyle İstanbul'da bir program düzenledi. Saadet Partisi'nin organize ettiği programa İran, Pakistan, Bangladeş, Malezya, Endonezya, Mısır ve Nijerya'dan temsilciler katıldı.Abdullah Gül, Saadet Partisi'nin etkinliğinde

ABDULLAH GÜL DE KATILDI

Öte yandan programa 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de katıldı. Gül, programın düzenlendiği Çırağan Sarayı'nın girişinde alkışlarla karşılandı.

Abdullah Gül, Saadet Partisi'nin etkinliğinde

Abdullah Gül, Saadet Partisi'nin etkinliğinde

Abdullah Gül, Saadet Partisi'nin etkinliğinde

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