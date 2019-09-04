taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6632
Euro
6.2477
Altın
1547.42
Borsa
100077.47
Gram Altın
282.165

Abdüllatif Şener yayla şenliğine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bizden ayrılanların esamesi okunmuyor" dediği isimler arasında yer alan Şener, son olarak Seydişehir'de bir şenlikte vatandaşlarla bir araya geldi.

Haber Merkezi | 04.09.2019 - 19:38..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
Abdüllatif Şener yayla şenliğine katıldı

AK Parti'nin kurucularından olan ve önemli görevlerde bulunan Abdüllatif Şener, partisinden ayrılarak yeni bir parti kurmuştu. Ancak parti başarısız olduktan sonra CHP'ye geçen Şener, Konya'dan milletvekili yapıldı.

Yeni parti kurduğu dönemde iktidara gelme konusunda oldukça hevesli olan Abdüllatif Şener artık siyaset gündeminden tamamen düştü.

ESAMELERİ OKUNMUYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abdüllatif Şener'e de göndermede bulunarak AK Parti'den ayrılan bazı isimlerin artık esamesinin okunmadığını söylemişti.

ŞENLİĞE KATILDI

Abdüllatif Şener son olarak Seydişehir Taraşçı Mahallesi'nde üçüncüsü düzenlenen Akdağ yayla şenliğine katıldı.

Abdüllatif Şener yayla şenliğine katıldı

Şener alanda yaptığı konuşmasında, "Yılda bir kez de olsa ulusça sevinçlerimizi, üzüntülerimizi paylaşmamız bu tür organizasyonlarla olmuştur. Anadolu’da bin yıldır, sevgi muhabbeti insana verilen değer, komşuya saygı ayrılık ve kaygılar bu topraklarda yer verilmemiştir. Bu beraberlik coşkusu bize bu toprakları vatan yapmıştır. Binlerce yıllık bu kültürle her yıl bu şenlikler anayolunun her köşesinde gerçekleştirilmektedir. Birlik ve beraberlik ruhunun taşınması buradan geçmektedir. Sevgi ve kardeşliğimizden hiçbir zaman ayrılmayalım." ifadelerini kullandı.

Abdüllatif Şener yayla şenliğine katıldı

Abdüllatif Şener yayla şenliğine katıldı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hamidiye Sularına yüzde 50 zam geldi

Hamidiye Sularına yüzde 50 zam geldi

1075
Bursa'da tuvaleti yıkılan minibüsçüler isyan etti

Bursa'da tuvaleti yıkılan minibüsçüler isyan etti

59
Ferdi Tayfur'un kızı tek celsede boşandı

Ferdi Tayfur'un kızı tek celsede boşandı

97
Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı'dan boşanma kararı

Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı'dan boşanma kararı

164
Bursa'da 2 buçuk yaşındaki çocuklarına içki içirdiler

Bursa'da 2 buçuk yaşındaki çocuklarına içki içirdiler

257
AB ve BM'den Suriyeliler için Türkiye'ye uyarı

AB ve BM'den Suriyeliler için Türkiye'ye uyarı

327
Yunanistan insansız hava aracı üretecek

Yunanistan insansız hava aracı üretecek

168
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir