Abdüllatif Şener yayla şenliğine katıldı

AK Parti'nin kurucularından olan ve önemli görevlerde bulunan Abdüllatif Şener, partisinden ayrılarak yeni bir parti kurmuştu. Ancak parti başarısız olduktan sonra CHP'ye geçen Şener, Konya'dan milletvekili yapıldı.

Yeni parti kurduğu dönemde iktidara gelme konusunda oldukça hevesli olan Abdüllatif Şener artık siyaset gündeminden tamamen düştü.

ESAMELERİ OKUNMUYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abdüllatif Şener'e de göndermede bulunarak AK Parti'den ayrılan bazı isimlerin artık esamesinin okunmadığını söylemişti.

ŞENLİĞE KATILDI

Abdüllatif Şener son olarak Seydişehir Taraşçı Mahallesi'nde üçüncüsü düzenlenen Akdağ yayla şenliğine katıldı.

Şener alanda yaptığı konuşmasında, "Yılda bir kez de olsa ulusça sevinçlerimizi, üzüntülerimizi paylaşmamız bu tür organizasyonlarla olmuştur. Anadolu’da bin yıldır, sevgi muhabbeti insana verilen değer, komşuya saygı ayrılık ve kaygılar bu topraklarda yer verilmemiştir. Bu beraberlik coşkusu bize bu toprakları vatan yapmıştır. Binlerce yıllık bu kültürle her yıl bu şenlikler anayolunun her köşesinde gerçekleştirilmektedir. Birlik ve beraberlik ruhunun taşınması buradan geçmektedir. Sevgi ve kardeşliğimizden hiçbir zaman ayrılmayalım." ifadelerini kullandı.