taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.655
Euro
6.3536
Altın
1425.3
Borsa
101849.19
Gram Altın
259.163

Aç kalan hayvanlar şehir merkezine indi

Doğal yaşamlarından, Kars'ın şehir merkezine inen yabani hayvanlar yiyecek aradı.

İHA | 21.07.2019 - 14:51..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde doğada yiyecek bulamadığı için aç kalan yavru tilki ve ayı yerleşim alanına indi.

YİYECEK ARADILAR

Sarıkamış ilçesinde akşam saatlerinde apartmanın ön tarafında yavru tilkiyi gören vatandaşlar şaşkınlık yaşadı.

Aç kaldığı için Sarıkamış Ormanlarından yerleşim alanına inen yavru tilki ve boz ayı yiyecek aradı.

Aç kalan hayvanlar şehir merkezine indi

Aç kalan hayvanlar şehir merkezine indi İZLE

BİR SÜRE SONRA GÖZDEN KAYBOLDULAR

Bitkin halde dolaşan tilki ve çöpleri karıştıran boz ayı kameralara yansıdı. Bir süre etrafta yiyecek arayan yabani hayvanlar daha sonra gözden kayboldu.

Aç kalan hayvanlar şehir merkezine indi

Aç kalan hayvanlar şehir merkezine indi

Aç kalan hayvanlar şehir merkezine indi

Aç kalan hayvanlar şehir merkezine indi

Aç kalan hayvanlar şehir merkezine indi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Pompeo'dan Türk mevkidaşı Çavuşoğlu'na S-400 sitemi

Pompeo'dan Türk mevkidaşı Çavuşoğlu'na S-400 sitemi

101
Diagne Suudi Arabistan yolcusu

Diagne Suudi Arabistan yolcusu

46
Mahrez, Mısır Başbakanı'nı görmezden geldi

Mahrez, Mısır Başbakanı'nı görmezden geldi

182
Emre'nin menajeri: Bizden habersiz Beşiktaş'a da gitmiş

Emre'nin menajeri: Bizden habersiz Beşiktaş'a da gitmiş

89
Elektrikli Akrep, ilk kez araziye çıktı

Elektrikli Akrep, ilk kez araziye çıktı

137
Makas atan magandaların kazayla biten sonu

Makas atan magandaların kazayla biten sonu

89
Yunanistan Başbakanı'ndan Türkiye'ye olumlu mesajlar

Yunanistan Başbakanı'ndan Türkiye'ye olumlu mesajlar

84
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir