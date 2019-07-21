Aç kalan hayvanlar şehir merkezine indi

On binlerce Hong Konglu, tartışmalı Çin'e iade tasarısının iptali ve emniyet güçlerine bağımsız soruşturma talebiyle kentteki polis merkezine yürüdü.

Hong Konglular bir kez daha sokaklarda

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Nijerya'da uçağa kaçak binmeye çalışan yolcu

Uçağın kanadından tırmanan kişi, diğer yolcularda da paniğe neden oldu.