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Aç kurtlar köye inip köpekleri yedi

Ardahan'ın Açıkyazı köyüne inen kurt sürüsü, iki köpeği parçalayarak telef etti.

İHA | 22.12.2018 - 11:44..
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Ardahan'ın Açıkyazı köyüne inen kurt sürüsü, iki köpeği parçalayarak yedi. Kurt sürüsü güvenlik kamerasına yansıdı.

Aç kurtlar köye inip köpekleri yedi

KÖPEKLERE SALDIRDI

Doğu Anadolu'da kar ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulamayan aç kurtlar köylere inmeye başladı. Ardahan'ın Açıkyazı köyüne inen 10 adet kurt, güvenlik kamerasına yansıdı.

Aç kurtlar köye indi, köpekleri avladı VİDEO

Güvenlik kamerasının kapsama alanı dışında kurt sürüsü, Ergin Topçu'ya ait iki köpeği parçalayarak telef etti.Köy sakinlerinin durumu fark etmeleri üzerine, kurt sürüsü kaçarak, ormanlık alanda izlerini kaybettirdi.

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