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Açık unutulan damper üst geçide çarptı

Kırklareli'de açık unutulan kamyonun damperi üst geçite çarparak yıktı

DHA | 28.11.2018 - 15:18..
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Kırklarelli'nin Lüleburgaz ilçesinde, bir kamyonun açık unutulan damperi üst geçite çarparak üst geçiti yerle bir etti. Yaşanılan kazada, kamyon şoförü ve yanındaki kişi yaralandı.

DAMPER YERİNDEN KOPTU

Üst geçitin bir kısmı çökerken, damper de yerinden koptu. Kazada, sürücü Koray Özkan ile yanındaki Necdet Gurguç yaralandı. Yaralılar, ambulansla Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
​Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan Lüleburgaz-Çorlu karayolu, aracın ve üst geçitin yıkılan bölümünün kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

Açık unutulan damper üst geçide çarptı




Açık unutulan damper üst geçide çarptı



Açık unutulan damper üst geçide çarptı



Açık unutulan damper üst geçide çarptı



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