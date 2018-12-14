Bağdat Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan 15 yıllık kadın doğum uzmanı Henan Nuri Celil'in yaşamı, 2017 yılının temmuz ayında Musul'daki evlerinin önüne düşen bombayla değişti. Saldırıda Celil'in oğullarından Muhammed yaralandı. Kolu kopan Muhammed'e ilk müdahaleyi annesi yaptı. Küçük Muhammed, yaklaşık bir hafta hastanede tedavi gördü.

EŞİ KAYBOLDU, 4 ÇOCUĞUYLA TÜRKİYE'YE GELDİ

Türkmen anne Musul'a yönelik saldırıların artması üzerine ülkesinden ayrılmaya karar verdi ancak kendisi gibi doktor olan eşi bir anda ortadan kayboldu.

Oğlunun yaralandığı gün eşinden bir daha haber alamayan Henan Nuri Celil, çocukları Ahmet (2), Muhammed (4), Abdurrahman (6) ve Abdullah'ı (10) yanına alarak Türkiye'ye gitmek üzere yola çıktı.

İnsan kaçakçılarıyla anlaşan Celil ve çocukları önce Irak'tan Suriye'ye geçti. Türkmen ailenin İdlib'e kadar olan yolculuğu tam 30 gün sürdü. Doktor olan anne konakladıkları yerde ulaştığı sağlık merkezlerinde oğlunun yaralarını kontrol ettirdi, ona pansuman yaptı.

Celil ve 4 çocuğu, İdlib'in bir köyünde Türkmen bir aile tarafından 2 ay misafir edildi. Daha sonra Türkiye'ye sığınan aile bir süre Hatay'da kaldı. Yakınlarının Manisa'da olduğunu öğrenen Celil için yolculuk bu kez Ege'ye oldu.

Son durakları olan kentte sığınmacı kimliği alan aile, yaklaşık bir yıldır Manisa'daki yardım derneklerinin desteğiyle yaşamlarını sürdürüyor. Türkmen kadının tek isteği ise çok sevdiği beyaz önlüğünü Türkiye'de giyebilmek.

Acılı annenin küçük oğlunu tesellisi: Kolun cennete gitti VİDEO



MUSUL'DAN MANİSA'YA ZORLU YOLCULUK

Çocuklarıyla 2 odalı bir evde yaşam mücadelesi veren Celil, Musul'dan başlayıp Manisa'ya kadar süren zorlu yolcuğunu anlattı.

Eşiyle uzun yıllar doktorluk yaptıklarını belirten Celil, Musul'un DEAŞ işgali altına girmesiyle hayatlarının değiştiğini dile getirdi. Kentteki güvenlik sorunları nedeniyle mesleğine ara vermek zorunda kaldığını belirten Celil, şöyle konuştu:

"Eşim işe gitse de savaş nedeniyle 3 yıl evimden çıkamadım, çocuklarımla kaldım. Daha sonra savaşın şiddeti iyice arttı, evler, iş yerleri, hastaneler, kısacası her yer tahrip edildi. 2017'nin temmuz ayında evimin bulunduğu sokağına bomba düştü, o sırada 4 yaşındaki oğlum Muhammed arkadaşlarıyla sokakta oynuyordu. Hemen sokağa çıktım, ölen çocukları gördüm. Oğluma da şarapnel isabet etmişti. Sağlık ekipleri gelinceye kadar ilk müdahaleyi ben yaptım. Oğlum kurtulmuştu ancak sağ kolunu kaybetti. Eşim de oğlumun yaralandığı gün kayboldu ve hala kendisinden haber alamıyoruz."

Eşinden de haber alamayınca Musul'dan ayrılmaya karar verdiğini anlatan Celil, yaklaşık bir aylık yolculuğun ardından Suriye'nin İdlib kentine ulaştığını aktardı.

"OĞLUM BANA KOPAN KOLUNU SORUYOR"

Suriye'de bir köyde kendilerine yardım eli uzatıldığını dile getiren Celil, şunları söyledi:

"İdlib'de 2 ay kaldıktan sonra Hatay'a geçtik. Yakınlarımın Manisa'da olduğunu öğrenince yolculuğumuza devam etme kararı aldım. Sonunda Manisa'ya ulaştık şimdi burada yardım derneklerinin desteğiyle hayatımızı idame ettiriyoruz. Sağ kolunu kaybeden oğlum Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesinde bacağından ve karnından ameliyat oldu. Bana kolunu soruyor ama ne olduğunu biliyor, asla unutmadı. 'Bomba sonucu' diyor ve kolunun nereye gittiğini soruyor. Bu soruya yanıt vermek güç de olsa 'Kolun cennete gitti' diyebiliyorum."

DOKTORLUĞA DEVAM ETMEK İSTİYOR

Celil, yaklaşık 15 yıl Irak'ta doktorluk yaptığına işaret etti. Savaş nedeniyle ülkesini terk etmek zorunda kaldığını vurgulayan Celil, "Uzun ve yorucu bir yolculuğun ardından geldiğim Türkiye'de mesleğimi sürdürmek istiyorum. 4 çocuğuma bakabilmek için bu çok önemli. Denkliğim var, umarım Türkiye'deki işlemlerim kısa sürede çözülür ve çocuklarım için çalışmaya başlarım." dedi.