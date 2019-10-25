Adalet Bakanı Gül: 32 YPG'li tutuklandı

Barış Pınarı Harekatı, Türkiye için oldukça başarılı bir şekilde sürdü.

32 YPG'Lİ YAKALANDI

Türkiye, harekatta 32 YPG'liyi tutukladı. Konuyla ilgili bugün Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bir açıklama yaptı.

Gül, "Terör örgütünün gerçek yüzünü herkes gördü. Türkiye DEAŞ'la kararlı mücadelesini sürdürecek. 32 YPG'li tutuklandı, diğerlerinin işlemi sürüyor." diye konuştu.

"GEREKLİ YAZIŞMALAR YAPILACAK"

Gül, "Kobani için ABD'ye girdiği anda geçici tutuklama prosedürüne karşı gerekli yazışma yapılacak. Kobani, ABD'ye girdiği anda bize iade edilmeli." diye konuştu.

"GÖRÜŞMESİ KABUL EDİLEMEZ"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da resmi temaslar için gittiği Azerbaycan'da Kobani ile ilgili açıklama yaparak, "Hakkında kırmızı bülten olan biriyle (Terörist Mazlum Kobani) müttefiklerimizin görüşmesi kabul edilemez." dedi.

"ABD'YE NOTA VERDİK"

Ayrıca Çavuşoğlu, "Teröristlerle diyaloğa ya da angajmana girmek artık geleneksel hale geldi. Malesef bugün terörle mücadelede içine düştüğümüz zafiyetin bir göstergesidir. Biz tüm bunları bir yazıyla, bir notayla ABD'ye de bildirdik." diye konuştu.