Adalet Bakanlığı'na 12 bin 713 personel atanacak

Personel Genel Müdürlüğü, İcra İşleri Dairesi Başkanlığı ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere 12 bin 713 personel alımı gerçekleştirilecek.

17 UNVAN VE KADRODA ALIM OLACAK

Alım yapılacak branşlar ise zabıt katibi, mübaşir, şoför, aşçı, teknisyen, avukat, hizmetli, psikolog, sosyal çalışmacı, istatistikçi, icra katibi, öğretmen, veteriner, infaz ve koruma memuru, cezaevi katibi, hemşire ve kaloriferciden oluşacak.

6 bin 126 kişiyle en fazla personel, infaz ve koruma memurluğu kadrosuna alınacak. İnfaz ve koruma memurluğunu 3 bin 71 personelle zabıt katipliği, 1.169 personelle mübaşirlik, 1.099 ile sözleşmeli icra katibi takip edecek.

BAŞVURULAR 15 GÜN SÜRECEK

Kadrolara başvurular 1 Temmuz Pazartesi başlayacak, 16 Temmuz'a kadar sürecek.

Adalet hizmetlerini daha etkin ve hızlı hale getirmeyi hedefleyen atamalara ilişkin detaylı bilgi, Bakanlığın internet sitesinden edinilebilecek.