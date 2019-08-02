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Adana izinde olan bekçi kazada ağır yaralandı

Evlilik izninde olan bekçiye eşiyle yürüyüş yaptığı sırada araba çarptı.

İHA | 02.08.2019 - 04:32..
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Adana’da Yüreğir ilçesinde kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, bekçi olan 31 yaşındaki Mehmet Candemir, eşi Elif Candemir ile yürüyüşe çıktı. Yürüyüş yaptıkları sırada plakası ve sürücüsü belli olamayan siyah bir araba Mehmet Candemir’e çarptı. Candemir çarpmanın etkisiyle yola savruldu.

Adana izinde olan bekçi kazada ağır yaralandı

ARAÇ SÜRÜCÜSÜ DURUMU İYİ Mİ DİYE İNİP BAKTI SONRA KAÇTI

Araç sürücüsü aşağı inerek Candemir’e doğru baktı ardından hızla olay yerinden kaçtı.

Candemir’in eşi Elif Candemir ise kazayı polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Candemir’i Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine kaldırdı. Candemir’in durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, bekçiye çarpan aracın plakasını tespit etme çalışmalarına başladı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Adana izinde olan bekçi kazada ağır yaralandı

Öte yandan, Mehmet Candemir ile Elif Candemir’in 21 Temmuzda dünya evine girdiği ve evlilik izninde olduğu öğrenildi.

Adana izinde olan bekçi kazada ağır yaralandı

Adana izinde olan bekçi kazada ağır yaralandı

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