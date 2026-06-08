Adana'da 11 kişinin boğulduğu sulama kanalından çocuklar vazgeçmiyor

Adana'da hava sıcaklıkları arttı.

Kentte sıcakların artmasıyla birlikte boğulma vakaları da çoğalmaya başladı.

Bu zamana kadar 11 kişinin boğulduğu şehirde ekipler, yüzmenin yasak ve tehlikeli olduğu sulama kanallarında çocuk ve gençlere boğulma vakalarını hatırlatarak sudan çıkmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Ancak bazı gençler, yüzme bildikleri için kendilerini güvende hissettiklerini söyledi.

"BİZ KENDİMİZİ KURTARIRIZ"

Kanala giren 17 yaşındaki Ahmet Elhali, sıcak havadan dolayı yüzmeye geldiklerini belirterek, "Sıcak olduğu için buraya gelip yüzüyoruz. Burada onlarca kişi boğuluyor ama yüzen bilir. Biz kendimizi kurtarabiliriz.

17 yaşındayım ve küçüklükten beri burada yüzüyorum. Ben kendime güveniyorum. Burada yüzmekten korkmuyorum." dedi.

"ANNEM BABAM BİLMİYOR"

Ahmet Arıkan ise, "Hava sıcak, Adana yanıyor. Ben 16 yaşındayım. Yüzmeyi bildikten sonra korkacak bir şey yok. 10 yaşından bu yana burada yüzüyorum.

Annem ve babam burada yüzdüğümü bilmiyor. Kaçak geliyorum. Havuz, buranın verdiği zevki vermediği için burada yüzüyoruz." diye konuştu.

POLİS EKİPLERİ UYARI YAPIYOR

Polis ekipleri ise sulama kanalları ve nehirlerde yüzmenin son derece tehlikeli olduğunu belirterek vatandaşları uyarırken, özellikle çocukların aileleri tarafından daha sıkı denetlenmesi gerektiğini ifade etti.

Polis ekiplerinin bölgedeki bilgilendirme ve uyarı çalışmalarının devam edeceği öğrenildi.