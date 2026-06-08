Adana'da 11 kişinin can verdiği sulama kanallarına 'korkmuyoruz' diyerek giriyorlar

Türkiye’nin en sıcak şehirlerinden biri olan Adana’da yaz mevsiminin etkisini artırmasıyla birlikte serinleme arayışı da tehlikeli bir boyut kazandı. Yüzme için uygun olmayan sulama kanalları ve akarsular, özellikle çocuklar ve gençler tarafından yoğun şekilde kullanılmaya devam ederken, can kayıplarındaki artış endişe yaratıyor.

BOĞULMA OLAYLARI ARTIYOR: 11 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kentte sıcak havaların etkisini artırdığı dönemle birlikte sulama kanallarında boğulma vakaları da ciddi şekilde yükseldi. Edinilen bilgilere göre, Adana genelinde bu yıl şu ana kadar 11 kişi boğularak hayatını kaybetti.

Yaşanan ölümler, bölgede güvenlik güçlerini ve yerel birimleri harekete geçirirken, özellikle riskli alanlarda denetimler sıklaştırıldı.

POLİSTEN SÜREKLİ UYARI: “BU SULAR TEHLİKELİ”

Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, sulama kanalları ve nehir kenarlarında bilgilendirme çalışmaları yürüttü. Ekipler, yüzmenin yasak olduğu bu alanların son derece tehlikeli olduğunu vurgulayarak vatandaşları sık sık uyardı.

Polis ekipleri özellikle çocukların aileleri tarafından kontrol edilmesi gerektiğini ifade ederken, bölgedeki denetim ve bilgilendirme faaliyetlerinin süreceği belirtildi.

“KORKMUYORUZ” DİYEREK TEHLİKEYE GİRİYORLAR

Uyarılara rağmen bazı çocuk ve gençlerin sulama kanallarında yüzmeye devam etmesi dikkat çekti. Kanala giren 17 yaşındaki Ahmet Elhali, sıcak havadan dolayı serinlemek için suya girdiklerini belirterek, kendilerine güvendiklerini söyledi.

Elhali, “Sıcak olduğu için buraya gelip yüzüyoruz. Burada onlarca kişi boğuluyor ama yüzen bilir. Biz kendimizi kurtarabiliriz” sözleriyle tehlikeyi küçümsedi.

“AİLEM BİLMİYOR, KAÇAK GELİYORUM”

Benzer şekilde 16 yaşındaki Ahmet Arıkan da küçük yaşlardan beri kanalda yüzdüğünü ifade etti. Ailesinin durumdan haberdar olmadığını söyleyen Arıkan, “Hava sıcak, Adana yanıyor. Yüzmeyi bildikten sonra korkacak bir şey yok. Kaçak geliyorum” dedi.

Gençlerin ifadeleri, riskli davranışların ne kadar yaygınlaştığını bir kez daha gözler önüne serdi.